El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, negó públicamente que exista algún tipo de temor de su parte hacia los fiscales Rafael Vela o José Domingo Pérez. Aseguró que ha presentado denuncias contra ambos y descartó que se trate de un conflicto personal ajeno al ámbito procesal.

Durante su pronunciamiento, respondió de manera directa a una pregunta formulada por un periodista y cuestionó el enfoque utilizado, al considerar que se trata de asuntos institucionales que deben abordarse con responsabilidad.

“No estamos en una chacra”, expresó, al referirse a la forma en que se le planteó la consulta. Asimismo, recalcó su posición jerárquica y sostuvo que corresponde a los fiscales acudir a su despacho y no a la inversa.

En otro momento, se refirió a la situación de la fiscal Adelia Espinoza, señalando que, pese a estar suspendida por un periodo de 10 años, formalmente mantiene su condición de fiscal debido a que el acuerdo de su designación sigue vigente.