El senador Miguel Ángel Torres Morales, de Fuerza Popular (FP), asumió la presidencia del Senado para el periodo 2026-2027.

El congresista se impuso en la segunda votación con 30 votos frente a los 29 obtenidos por Daniel Barragán, del Partido Cívico Obras.

La lista de Torres integró a Alejandro Muñante como primer vicepresidente, a Nilza Chacón como segunda vicepresidenta y a Estanislao Mancha como tercer vicepresidente.

Esta alianza entre FP y Renovación Popular (RP) derrotó, por un estrecho margen, al bloque llamado Consenso por la Democracia, integrado por Juntos por el Perú (JP), Ahora Nación (AN), Partido del Buen Gobierno (PBG) y Obras.

Cronología. La Junta Preparatoria inició la sesión el mediodía de ayer. Fernando Rospigliosi, quien la dirigió, convocó a las dos escrutadoras del proceso, Patricia Juárez (FP) y Agripina Flores (Obras).

La votación arrancó a las 12:27 p. m. y fueron los miembros de la Junta quienes votaron primero. El resto del pleno votó después, en orden alfabético.

Durante el proceso, los integrantes de la coalición de izquierda exhibieron sus cédulas de votación en cumplimiento de un “acuerdo político”, como lo confirmó horas antes la diputada Indira Huilca (AN) a RPP Noticias.

Sin embargo, el senador Serafin Andres Luján, de JP, omitió mostrarlo.

El proceso culminó a la 1:06 p. m. y Rospigliosi recontó las 60 cédulas una por una antes del escrutinio.

Durante el conteo, Juárez impugnó un voto por un línea recta marcada en la Lista 1 y una aspa en la Lista 2.

Sin embargo, Rospigliosi indicó que debatir la impugnación no cambiaría el resultado porque ninguna lista alcanzó la mayoría calificada.

“No se ha alcanzado el número superior a la mitad más uno de congresistas”, precisó.

El titular de la Junta suspendió la sesión para imprimir nuevas boletas de votación. No obstante, varios senadores de Ahora Nación se acercaron a Rospigliosi durante la pausa, entre ellos Mirtha Vásquez, Jaime Delgado y Pablo López-Chau.

Tras ello, la segunda votación comenzó a la 1:46 p. m. y se extendió por 32 minutos.

Al finalizar, Rospigliosi extrajo cada cédula del ánfora y la mostró junto a las escrutadoras.

Cuando el conteo llegó a estar 26 a 25, a favor de Torres, ocurrió un incidente clave.

Un senador, de momento no identificado, marcó ambas casillas y su votación quedó viciada.

El hecho generó tensión entre los presentes hasta que el resultado final confirmó 30 votos para Torres, 29 para Barragán, ningún blanco y un voto viciado.

Minutos después, Rospigliosi tomó el juramento a Torres. El nuevo presidente asumió la mesa e inició la juramentación de sus vicepresidentes.

Muñante lo hizo primero. Le siguió Chacón, quien juró y agradeció a su familia y a Dios. Y en último lugar Mancha, quien dedicó su juramento a su región de origen Puno.

Luego de ello, Torres pronunció un discurso recordando a su padre, Carlos Torres y Torres Lara, quien presidió la comisión que redactó la Constitución de 1993.

Además, advirtió sobre el desgaste institucional frente a la ciudadanía. “La confianza no nace con una ceremonia, se conquista”, recalcó.

Torres cerró su intervención con un llamado a la “humildad” en el ejercicio del cargo.

Fricción

La segunda elección dejó dudas dentro del bloque opositor y los cuestionamientos apuntaron a la senadora Silvana Robles (JP), luego de que esta no mostrara su cédula en esa ocasión.

Barragán, representante de la Lista 2, puso en tela de juicio el cumplimiento del compromiso asumido por los integrantes de la coalición.

“Todos mostraron su voto. Todos, menos una sola persona. Averigüen ustedes quién fue”, denunció.

Pese a sus dichos, el senador de Obras evitó acusar directamente a Robles.

“Si no tengo pruebas, no puedo decir: ‘Ella es’. Todo se hace con pruebas. Normalmente, la traición es subrepticia, no sabemos quién traiciona”, resaltó.

Barragán recordó que la diferencia final fue de solo un voto y cuestionó que se repitiera la misma falla.

“Una cosa es un error, que posiblemente en la primera (votación) todos podemos pensar, pero cuando ya suceden dos veces ya no es un error”, sostuvo.

Por su parte, Robles negó las acusaciones.

“Yo rechazo fehacientemente que un medio de comunicación haya manifestado que yo haya dado mi voto al fujimorismo. Por un simple descuido puse mi cédula (sin exhibirla)”, aseguró a la prensa.

Además, cuestionó que los periodistas no hayan podido ingresar al hemiciclo. “Ha sido una forma que ha podido tener los nefastos argumentos que tiene siempre el fujimorismo”, señaló.