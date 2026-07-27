Un camión de carga que transportaba varias toneladas de papas sufrió un aparatoso despiste y posterior volcadura la mañana de ayer, alrededor de las 7:30 horas, en el sector de la Quebrada del Toro, ubicado en la carretera Panamericana Sur, en la provincia de Camaná.

Tras perder el control, la pesada unidad abandonó la vía y terminó en el fondo de un abismo de aproximadamente 39 metros de profundidad.

Investigan las causas del accidente

Las primeras diligencias señalan que el siniestro ocurrió en un tramo considerado de alto riesgo por sus pronunciadas pendientes, curvas cerradas y la frecuente presencia de neblina.

Peritos especializados en accidentes de tránsito realizan las investigaciones para determinar las causas del despiste y establecer si el hecho estuvo relacionado con una falla mecánica, el estado de la carretera o un posible error humano.

Cargamento quedó esparcido y personas recogieron las papas

Como consecuencia del impacto, gran parte del cargamento de papas quedó disperso sobre la pendiente y a un costado de la carretera.

Minutos después del accidente, varias personas que transitaban por la zona comenzaron a recoger los tubérculos y a llevárselos en sacos, pese a que las labores de emergencia aún no habían concluido y el área seguía siendo intervenida por las autoridades.

Bomberos rescataron a los ocupantes

Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Carreteras y miembros de la Compañía de Bomberos, quienes descendieron hasta donde quedó la unidad para rescatar a los ocupantes y brindarles los primeros auxilios.

Las labores de rescate se prolongaron durante varias horas debido a la compleja geografía del sector y a las condiciones del terreno.

Tránsito restringido durante las labores

El accidente ocasionó restricciones temporales en el tránsito de la Panamericana Sur mientras se realizaban las tareas de rescate y el retiro del vehículo con apoyo de maquinaria pesada.

Los agentes policiales permanecieron en la zona controlando el flujo vehicular y recopilando información para esclarecer las circunstancias del accidente.

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