Más de 1,200 candidatos de 21 organizaciones políticas se inscribieron para postular a las alcaldías provinciales y distritales en las provincias de Sullana, Ayabaca y Talara. Solo140 de 158 listas han sido admitidas para participar.

Así lo informó el Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, tras concluir con la calificación de las listas presentadas por las organizaciones políticas para las alcaldías provinciales y distritales de su jurisdicción, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

El Pleno de dicho órgano electoral informó que recibió 158 solicitudes de inscripción de listas de candidatos de las cuales 140 han sido admitidas. Esto implica que 21 organizaciones políticas están habilitadas para participar en la contienda electoral con más de mil candidatos a alcaldías y regidurías provinciales y distritales.

El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Sullana, Luis Lalupú Ipanaqué, destacó el compromiso institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fortalecimiento de la democracia.

“Nuestro trabajo está orientado a garantizar el respeto de las reglas electorales y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026”, manifestó Lalupú.

Paralelamente, a través de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, un gestor de prevención de riesgos electorales sostiene reuniones con autoridades y actores electorales de la provincia para identificar posibles riesgos de conflictividad y articular medidas preventivas que contribuyan al normal desarrollo de los comicios.

Asimismo, se viene impulsando acciones de educación electoral en la jurisdicción a través de los facilitadores de implementación del voto informado (FIVI). Para ello, cuenta con dos especialistas que desarrollan actividades de difusión pública con el objetivo de informar sobre el proceso electoral y promover un voto consciente e informado.

El JNE está comprometido con la realización de un proceso electoral transparente, legítimo, seguro y ordenado. Por ello, con estas acciones, el JNE reafirma su labor de administración de justicia electoral, educación ciudadana, fiscalización y prevención de conflictos, contribuyendo a que las ERM 2026 a realizarse el próximo domingo 04 de octubre, se desarrollen en un clima de paz, legalidad y confianza ciudadana.