El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó que llegará a Perú el próximo 28 de julio para participar en la ceremonia de asunción presidencial de Keiko Fujimori. La visita del mandatario argentino se dará como parte de una gira regional que también incluirá actividades en otros países de Sudamérica.

La presencia de Milei en Lima ocurrirá luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa tras culminar el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. El mandatario argentino fue uno de los primeros jefes de Estado en saludar su elección y expresar su disposición para fortalecer los vínculos entre ambos países.

Durante una entrevista con el medio argentino Now 97.9, Milei informó que viajará a la capital peruana para asistir al inicio del nuevo gobierno. El jefe de Estado argentino también detalló parte de su agenda internacional, que contempla otras actividades en la región.

El mandatario explicó que, después de su visita a Perú, tiene previsto acudir a Colombia para la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. Además, indicó que durante ese recorrido visitará al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para tratar un acuerdo pendiente.

“El 28 de julio voy a estar en Perú, en la asunción de Keiko Fujimori”, indicó.

LO QUE SIGUE EN LA AGENDA PRESIDENCIAL- @JMilei



25 de Julio viajará a Brasil por la candidatura a presidente de Flavio Bolsonaro - "Voy a hacer un paso por Brasilia para saludar a Jair Bolsonaro"



26 de Julio en La Rural para la inauguración de la Exposición Rural 2026.



28 de… pic.twitter.com/ifqXhDQTEP — NOW 97.9 FM (@979Now) July 10, 2026





Argentina y Perú buscan fortalecer relación bilateral

Tras conocerse los resultados electorales en Perú, Milei felicitó a Fujimori a través de sus redes sociales y destacó la relación entre ambos países. En su mensaje señaló que Argentina y Perú podrían iniciar una nueva etapa de cooperación basada en objetivos comunes.

El presidente argentino también manifestó su intención de impulsar una agenda conjunta con el próximo gobierno peruano. Entre los temas mencionados estuvieron la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado transnacional.

“El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, expresó.