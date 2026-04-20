Miles de ciudadanos de Lima y del interior del país se movilizaron ayer bajo la consigna: “Defendamos la democracia”, en una convocatoria impulsada por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga.

La concentración se realizó en medio de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por presuntas irregularidades en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Protesta

El encuentro, que se desarrolló de manera pacífica, tuvo lugar a las 5:00 p. m. en el Campo de Marte, Jesús María.

La jornada se desarrolló con un visible despliegue de seguridad y restricciones vehiculares en puntos clave del distrito.

El acceso vehicular en el óvalo Jorge Chávez fue restringido en ambos sentidos, mientras el tránsito peatonal continuó sin interrupciones.

Durante la jornada, Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia de Renovación Popular, expresó críticas a la entidad organizadora del proceso electoral.

En ese contexto, señaló que su agrupación plantea repetir las elecciones por lo menos en Lima Metropolitana.

“Eso es un tema que lo hemos conversado y, viendo cómo hasta ahora se vienen manejando las elecciones, por lo menos pedimos que en Lima se vuelva a votar, porque hemos visto que el sabotaje ha sido en Lima”, declaró a RPP.

Los asistentes permanecieron en la avenida de la Peruanidad, donde se instaló un estrado en el que varios invitados tomaron la palabra.

Entre ellos, estuvo el propio López-Aliaga, quien se dirigió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

“Se ha metido con la persona equivocada; señor Burneo, ahora sí puedo decirle que en el 2021 nos robaron las elecciones. Ya sé la manera en que trabajan estos delincuentes, han dejado la base de datos sin llave, abierta”, expresó.