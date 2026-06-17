El Ministerio de Educación (Minedu) adelantará el cierre del año escolar en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) de Lambayeque, Piura, Tumbes, La Libertad y Áncash ante la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño de intensidad extraordinaria entre octubre de 2026 y enero de 2027. La medida alcanzará a 1373 estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló que la decisión fue adoptada tras una evaluación técnica realizada por la Dirección General de Servicios Educativos Especializados (DIGESE). El análisis tomó en cuenta reportes y alertas emitidos por organismos especializados en meteorología y gestión del riesgo.

¿Qué riesgos existen?

Según el Minedu, las evaluaciones identificaron riesgos de lluvias intensas, inundaciones, aniegos y desbordes en las regiones comprendidas en la medida. Además, se detectaron vulnerabilidades en algunos planteles relacionadas con infraestructura provisional y sistemas de drenaje.

Como parte del ajuste, las clases culminarán el 2 de diciembre de 2026. Para completar las horas lectivas, se desarrollarán actividades académicas durante los feriados del 29 de junio, 23 de julio, 6 de agosto y 8 de octubre.

Asimismo, la semana de gestión prevista entre el 12 y el 16 de octubre será destinada al dictado de clases. El 7 de agosto también se realizarán actividades académicas con normalidad.

El Minedu informó que coordinará con los gobiernos regionales trabajos de mantenimiento preventivo en los colegios priorizados. Además, realizará un monitoreo permanente de las condiciones climáticas para adoptar medidas adicionales de ser necesario. La ministra sostuvo que el objetivo es proteger a la comunidad educativa frente a posibles emergencias.

“La educación no puede detenerse, pero tampoco podemos exponer a nuestros estudiantes a riesgos que pueden prevenirse. Por eso, estamos tomando decisiones oportunas y responsables”, explicó.