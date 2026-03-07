El Ministerio de Educación (Minedu) informó que las clases se desarrollarán en modalidad remota del 9 al 13 de marzo en Lima Metropolitana y Callao.

La medida aplica para las instituciones educativas privadas que ya iniciaron el año escolar, así como para universidades e institutos.

Según el Minedu, la disposición forma parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para racionalizar el uso de recursos energéticos.

Con esta medida se busca reducir la movilidad de estudiantes y trabajadores del sector educativo, sin interrumpir la continuidad del servicio académico.

La entidad precisó que la modalidad remota permitirá mantener el desarrollo del calendario educativo mientras se implementan las medidas de ahorro energético. Asimismo, indicó que la decisión se adopta en el marco de las disposiciones anunciadas por el Ejecutivo ante la actual coyuntura.

El ministerio señaló que trabaja de manera coordinada con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la Dirección Regional de Educación del Callao y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) para aplicar la medida.

El anuncio fue oficializado mediante el Comunicado N.° 03-2026-MINEDU, emitido el 6 de marzo desde San Borja.