Durante la emergencia en el sistema de transporte de gas de Transportadora de Gas del Perú (TGP), el Ministerio de Energía y Minas (Minem) revisó y actualizó el orden de prioridad para el suministro de gas natural a los usuarios de Lima y Callao. Cálidda, responsable de la distribución en estas zonas, comunicó la medida a la ciudadanía.

La empresa indicó que la medida se toma ocho días después de que comenzara la emergencia en el sistema de transporte de gas natural, la cual ha limitado el suministro del combustible en Lima y el Callao.

Según los datos compartidos, TGP aumentó el suministro de gas natural de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios en el marco de esta emergencia.

El incremento tiene como objetivo reforzar el suministro mientras persisten las limitaciones en el sistema de transporte que une los yacimientos con los principales centros de consumo.

Cálidda señaló que esta medida se enmarca dentro de las acciones implementadas para gestionar el suministro de gas natural mientras se llevan a cabo los trabajos derivados de la emergencia.

El Minem estableció la nueva priorización del suministro de gas natural a través de la Resolución Directoral N.° 026-2026-MINEM-DGH.

El primer nivel de prioridad abarca a los hogares y comercios, así como a los servicios esenciales, entre ellos hospitales, clínicas y comedores populares.

En el segundo nivel de prioridad se incluyen las unidades de transporte que funcionan exclusivamente con Gas Natural Vehicular (GNV).