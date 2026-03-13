El vocero del Ministerio de Energía y Minas, Ricardo Villavicencio Ferro, anunció este viernes que el suministro de gas natural vehicular y para industrias se restablecerá completamente a partir del domingo 15 de marzo. La noticia llega tras culminar los trabajos de soldadura en el ducto afectado en Megantoni, Cusco, que obligó a declarar emergencia nacional en el sector energético.

Las autoridades gubernamentales confirmaron mediante canales oficiales que ya se inició el proceso técnico para purgar el aire del sistema de transporte. Esa operación precede al llenado progresivo que permitirá normalizar el servicio en todo el territorio.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el vocero del Ministerio de Energía y Minas del Perú, Ricardo Villavicencio Ferro, informó que el sector retomaría los proyectos de una planta regasificadora y un ducto de redundancia con el objetivo de prevenir futuras crisis… pic.twitter.com/QYta4lIm6t — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

Villavicencio Ferro detalló durante una entrevista en Exitosa el cronograma de reactivación del suministro. En esa línea, explicó que las condiciones operativas se están restableciendo para iniciar un abastecimiento parcial desde el sábado con algunos consumidores prioritarios.

“Se había anunciado que el día 14 iba a culminar la emergencia y desde el día de hoy ya se están restableciendo las condiciones desde el día de mañana parcialmente habrá un incremento de suministro posiblemente algunos de los consumidores ya puedan ser abastecidos con gas natural y el día domingo, una vez que culmine la emergencia, ya el sistema de transporte se regularice”, precisó.

El funcionario precisó que el domingo, una vez concluida la emergencia declarada, el sistema funcionará con la regularidad previa al incidente. Al describir el plan de recuperación, sostuvo que desde ese día habrá provisión normal tanto para vehículos como para el sector industrial.

La interrupción del servicio generó una sobredemanda inmediata de combustibles alternativos en el mercado nacional. Actualmente, el consumo de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo se incrementó considerablemente para compensar la falta de gas natural.

Villavicencio Ferro enfatizó la importancia de ese restablecimiento para aliviar la presión sobre los sustitutos energéticos. Al referirse al impacto en el mercado, indicó que la normalización del suministro principal también regularizará la demanda secundaria generada por el racionamiento.

El Gobierno anunció que la emergencia nacional en el sector culminará formalmente el sábado 14 de marzo. Desde ese momento, el ducto operará sin las restricciones impuestas durante la reparación de emergencia.

Estado de las investigaciones

Respecto a las causas que originaron la rotura del ducto en Megantoni, el vocero del MINEM indicó que las indagaciones técnicas aún no arrojan conclusiones definitivas. Respondió a consultas directas sobre ese aspecto al afirmar que todavía no se cuenta con un informe concluyente.

Una vez que se complete el llenado seguro del sistema, se activarán los protocolos para analizar el tramo dañado de la tubería. Tanto la Fiscalía como Osinergmin retirarán el material afectado para someterlo a exámenes en laboratorios especializados.

Ese procedimiento permitirá determinar tanto las causas técnicas del incidente como las eventuales responsabilidades involucradas. Villavicencio Ferro explicó que esos pasos forman parte de los mecanismos establecidos para eventos de esta magnitud en infraestructura crítica.

Con el restablecimiento del flujo principal, se reactivará también la producción de gas licuado de petróleo en la planta de Pisco. Paralelamente, el abastecimiento de gas natural hacia Lima retornará a parámetros normales para atender la demanda urbana e industrial.

El anuncio del Ministerio de Energía y Minas genera expectativas en sectores dependientes del combustible vehicular. La normalización del servicio aliviará la presión económica que enfrentaron transportistas e industrias durante la contingencia.