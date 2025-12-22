Este lunes, el ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo De La Cruz, informó que el Ejecutivo viene realizando una revisión técnica del texto de la autógrafa que amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2026. Según explicó en RPP, esta evaluación busca precisar la redacción de un párrafo vinculado a la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), antes de su promulgación.

“Se están realizando todas las revisiones de lo que ha enviado el Legislativo. No va a tomar mucho tiempo en que eso se pueda revisar y finalmente darle lo que corresponde,” señaló Bravo De La Cruz.

El ministro detalló que el punto en análisis está relacionado con un agregado en la redacción que menciona el cumplimiento de una normativa o “lo que ocurra primero”, parte que ha generado dudas sobre su interpretación en el marco de la Ley MAPE. Subrayó que estas observaciones no son de carácter formal, sino precisiones propias del proceso de revisión legal.

“Hay un párrafo adicional sobre el cumplimiento de una ley con lo que ocurre primero. Me refiero a la Ley MAPE. Solo estamos observando esa parte, haciendo las revisiones correspondientes,” indicó el titular del Minem.

Bravo De La Cruz descartó que este análisis implique detener o modificar el fondo de la norma aprobada por el Congreso. Además, remarcó que las correcciones se limitarán a afinar la coherencia legal del texto, garantizando que la aplicación del Reinfo se mantenga sin retrasos.

“No creo que encontremos mayor dificultad sobre la misma; no hay observación alguna salvo lo que ha indicado el presidente,” precisó.

El funcionario reiteró además que la ampliación del Reinfo permitirá dar continuidad al proceso de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, sectores que, según señaló, requieren estabilidad normativa y acompañamiento del Estado.

“Estamos comprometidos con facilitar las condiciones para que los pequeños mineros continúen su proceso de formalización dentro de la ley y con las reglas claras,” concluyó Bravo De La Cruz.