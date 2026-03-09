El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, actualizó el estado de los trabajos de reparación del ducto de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú en la zona de Megantoni, Cusco. Este avance del 48% responde a la rotura que generó una grave afectación al suministro energético nacional, siendo este el único conducto que transporta el recurso desde Camisea hacia el resto del territorio.

Los reportes diarios que recibe el Ministerio indican un progreso sostenido desde el fin de semana en la zona afectada. Inicialmente los trabajos enfrentaron demoras significativas por la necesidad de esperar que el gas residual se disipara completamente del sistema dañado.

Alfaro detalló el cronograma técnico previsto para las próximas etapas de reactivación del servicio tras completar las reparaciones físicas. La tubería principal de gas iniciará su llenado el miércoles, seguida por la línea de líquidos el jueves, con posibilidad de contar con suministro en la planta de Melchorita el viernes mismo.

El ministro precisó los tiempos adicionales que requiere el flujo desde el punto de tratamiento hasta los principales centros de consumo urbano.

“Va a entrar primero la tubería de gas que debe estar llenándose el miércoles, luego se llenará la tubería de líquidos el jueves, y, posiblemente, el viernes ya tengamos gas en Melchorita y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas a la ciudad”, explicó.

Pendientes de Investigación Técnica

La empresa concesionaria mantiene su compromiso de resolver la contingencia dentro de los 14 días originalmente establecidos desde el incidente. Sin embargo, las autoridades anticipan que las condiciones climáticas favorables en la región podrían permitir adelantar la normalización del abastecimiento general.

Alfaro descartó cualquier indicio de sabotaje o acción intencional detrás del colapso del ducto principal de Camisea. No obstante, criticó la falta de un informe técnico completo sobre las causas específicas del desperfecto que paralizó el sistema energético del país.

El titular del sector exhortó al presidente del regulador energético a establecer un plazo concreto para la publicación de dicho análisis técnico.

“TGP no ha presentado todavía el informe de las causas, pero se ha descartado cualquier atentado. Tiene que determinarse en todo el análisis final los resultados y la causa de la falla (...) Había personal ahí, algo ha tenido que pasar, tienen que explicar exactamente qué hicieron o dejaron de hacer para que ocurra este incidente”, manifestó.

La interrupción del suministro desde el yacimiento de Camisea afecta gravemente a la economía nacional por ser la única ruta de transporte del gas natural. Hogares, industrias y el sector vehicular enfrentan restricciones severas mientras persiste la emergencia declarada hasta el 14 de marzo, con prioridad otorgada a servicios esenciales sobre el transporte particular.