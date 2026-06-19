El ministro del Interior, José Zapata Montero, descartó que el Gobierno evalúe relevar al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, en medio de los cuestionamientos surgidos por el avance de la criminalidad en el país. El titular del sector sostuvo que la permanencia de las autoridades policiales debe regirse por los plazos establecidos en la normativa vigente.

Durante una entrevista en Exitosa, Zapata indicó que la gestión del Ministerio del Interior mantiene una posición basada en el respeto a la institucionalidad y no en las opiniones que puedan surgir desde distintos sectores. Asimismo, señaló que el periodo de permanencia en la máxima jefatura policial está definido por ley. Por esa razón, consideró que cualquier decisión relacionada con dicho cargo debe ajustarse a ese marco legal.

El ministro, explicó que las autoridades no tomarán determinaciones motivadas por cuestionamientos públicos o presiones externas. Según remarcó, el cumplimiento de las reglas institucionales es un elemento central dentro de la gestión.

“La institucionalidad es un factor importante y en esa medida es que tenemos la mirada. Si la institucionalidad me indica que el periodo es dos años, pues no se va actuar en base a cuestiones mediáticas o situaciones como opiniones de determinadas personas”, sostuvo.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro del Interior, José Zapata, descartó la posibilidad de remover a Óscar Arriola de la comandancia de la Policía Nacional. El titular del sector sostuvo que las decisiones institucionales no se adoptarán en función de… pic.twitter.com/PM7R9DIHbu — Exitosa Noticias (@exitosape) June 19, 2026

No existe debate sobre un eventual relevo

Zapata también afirmó que la posible salida de Arriola no ha sido materia de discusión dentro del Ministerio del Interior. De acuerdo con su versión, la prioridad actual es fortalecer el funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

El titular del sector recordó que el actual comandante general de la Policía asumió funciones en octubre de 2025. En consecuencia, su periodo al frente de la institución concluiría en octubre de 2027 y que aún resta una parte importante del mandato previsto para la máxima autoridad policial.

“No se ha tocado ese tema porque estamos preocupados de que la institucionalidad se cumpla tal cual del modo de seguir fortaleciéndonos desde ese enfoque. Su periodo aún tiene una parte importante por cumplir por lo que no se tendría que tocar el tema”, indicó.

En otro momento, el titular del sector se pronunció sobre la muerte de un adolescente que había permanecido detenido en la comisaría de Manchay. Al respecto, indicó que la Policía Nacional ya separó a 6 agentes que prestaban servicios en dicha dependencia y que las diligencias correspondientes continuan para esclarecer las circunstancias del hecho y a los presuntos responsables.