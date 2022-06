La fuga del exministro Juan Silva podría traer abajo consigo al actual titular del Interior, Dimitri Senmache, señalado -en las últimas horas- como el responsable político de que la Policía Nacional (PNP) no dé el paradero del exfuncionario sobre quien existe una orden de detención preliminar por 15 días por los presuntos delitos de organización criminal y colusión en agravio del Estado.

Y es que la institución informó ayer que desde el 27 de mayo venía realizando videovigilancia a Silva -tras una disposición de la Fiscalía-, y que, pese a no dar con la ubicación del exministro, se continuó con la medida. Según registros, ese mismo día Silva Villegas acudió a la Fiscalía para dar su declaración y posteriormente, el 1 de junio, ofreció incluso entrevistas presenciales a dos medios de comunicación.

Frente a este panorama, diversas voces, sobre todo desde el Congreso, cuestionaron el desempeño del ministro Senmache frente a la falta de acciones que ha evidenciado el sector para hallar a otros personajes como el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco, y el sobrino del presidente, Fray Vásquez Castillo, quienes con orden de captura, se encuentran prófugos desde hace más de dos meses.

Por ello, la comisión de Fiscalización del Parlamento citó para mañana viernes 10 de junio al ministro del Interior, a fin de que explique las medidas tomadas en su despacho ante la orden de captura del exministro Juan Silva.

“Estamos citando al ministro del Interior, Dimitri Senmache, a fin que pueda declarar y explicar sobre la omisión respecto al hoy prófugo Juan Silva, exministro de Transportes”, señaló en declaraciones el presidente del grupo de trabajo, Héctor Ventura.

El parlamentario consideró que el ministro Senmache incurrió en “omisión de funciones” al tener responsabilidad política de que Silva se encuentre hoy no habido.

“Hoy nuevamente se le escapa la tortuga al ministro del Interior. ¿Adrede, omisión de funciones? Eso debe esclarecerlo este viernes”, recalcó.

DETALLE. De acuerdo al oficio remitido al despacho de Senmache, difundido en redes sociales, el ministro deberá acudir mañana a partir de las 9 a.m. al Congreso para explicar también las acciones dispuestas en su sector para lograr la ubicación del exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco y el sobrino del mandatario, Fray Vásquez.

Vía Twitter, el ministro del Interior confirmó que acudirá a la sesión del grupo de trabajo que preside Ventura.

“Hoy acabo de recibir la invitación de la Comisión de Fiscalización para asistir el día viernes a exponer las acciones que desde el Mininter se han realizado en relación al pedido del PJ de ubicar y detener a determinadas personas. Confirmo mi asistencia”, indicó.

EVASIÓN. A través de un comunicado, la Policía informó que el pasado 27 de mayo, a las 10 y 59 pm, por disposición de la Fiscalía de la Nación, se ejecutó la medida de videovigilancia respecto al exministro Juan Silva.

La institución admitió que no lo ha podido ubicar hasta la fecha. Sin embargo, el extitular del MTC dio entrevistas presenciales el miércoles 1 de junio a radio Exitosa, por la mañana, y a ATV, por la noche. En medio de ambas entrevistas, acudió a la Fiscalía para dar su declaración como investigado por el caso Puente Tarata. La declaración duró desde las 10 am hasta las 5 de la tarde.

Consultado por canal N, el ministro del Interior, Dimitri Senmanche, deslindó responsabilidad en la fuga del exministro.

“Yo no soy una persona que pueda ejercer una función policial. Es decir, el ministro no se va a parar a buscarlo”, comentó Senmache.

Asimismo, aseveró que no estaba entre sus labores el mantener un monitoreo constante de Juan Silva. “Yo no soy el que va a permanecer en la puerta de su domicilio para ver si sale o no sale la persona”, replicó.

Sobre las acciones adoptadas por el Mininter, señaló que se redobló esfuerzos en la Policía para la búsqueda así como también se envió un “memorándum al comandante general de la PNP solicitando que se extremen las medidas” para su captura.