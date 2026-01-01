El Ministerio del Interior realizó este jueves, una reunión de coordinación con representantes de empresas de transporte público y la Policía Nacional del Perú (PNP). El encuentro fue convocado tras el ataque extorsivo con una granada que sufrió un bus de la empresa Translicsa, ocurrido en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Dicha reunión se desarrolló en el patio de la propia empresa afectada y tuvo como finalidad presentar y fortalecer las acciones que el sector Interior viene ejecutando frente al incremento de casos de extorsión y sicariato que afectan al transporte público.

Tiburcio anuncia mayor presencia policial

Durante la actividad, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que el Gobierno viene reforzando la estrategia de seguridad para evitar que las organizaciones criminales sigan atacando a las empresas de transporte.

“No vamos a ceder espacio a la delincuencia. Estamos reforzando la prevención, la investigación y el acompañamiento policial para que las empresas de transporte puedan operar con seguridad”, señaló Tiburcio ante la prensa.

El titular del sector explicó que las acciones incluyen un mayor despliegue operativo, trabajos de inteligencia y presencia policial permanente en las zonas más afectadas por las mafias extorsivas.

El ministro detalló que parte de la estrategia se desarrolla en áreas rurales y periféricas de Lima, donde existen limitaciones de infraestructura y accesos, lo que es aprovechado por las bandas criminales para operar.

En ese contexto, indicó que las fuerzas del orden vienen ejecutando planes de intervención, patrullaje y seguimiento de organizaciones delictivas que utilizan la extorsión como principal fuente de ingresos.

PNP despliega operativos focalizados

Por su parte, la Policía Nacional del Perú informó que mantiene acciones especializadas de prevención, patrullaje e investigación criminal en coordinación con el Ministerio del Interior, con el objetivo de identificar y desarticular a las redes que operan bajo la modalidad de extorsión.

Estas labores están orientadas principalmente a proteger a los transportistas y garantizar la continuidad del servicio público en las zonas de mayor riesgo.

Gremios y ATU respaldan medidas

En ese contexto, el portavoz del gremio Transportes Unidos, Martín Ojeda, destacó el trabajo articulado entre la PNP y las empresas de transporte, y expresó su respaldo a las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la criminalidad.

En tanto, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que viene brindando asistencia y acompañamiento especializado a las empresas que son víctimas de extorsión, en coordinación con la Policía y el Ministerio del Interior.