El Ministerio de Defensa aprobó el llamamiento ordinario para la incorporación voluntaria al Servicio Militar activo en el Ejército del Perú, bajo la modalidad de acuartelamiento, dirigido al personal de la clase 2008 y clases anteriores.

La medida corresponde al Año Fiscal 2026 y fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 00116-2026-DE, publicada en el diario El Peruano.

De acuerdo con la norma, el proceso de incorporación se desarrollará en dos etapas, con el objetivo de organizar de manera progresiva el ingreso de los jóvenes interesados en cumplir con el servicio militar.

Asimismo, se autoriza a la Comandancia General del Ejército del Perú a establecer las fechas específicas del llamamiento, en función de las necesidades institucionales.

La resolución también dispone que el Ejército del Perú sea debidamente notificado para los fines correspondientes. El documento lleva la firma del ministro de Defensa, César Díaz Peche, con lo que se da inicio formal al proceso de convocatoria para el servicio militar voluntario en el presente ejercicio fiscal.