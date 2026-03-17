El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, expuso este martes los problemas que enfrenta el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), un mecanismo creado para proteger a los consumidores de las fluctuaciones del mercado internacional. El titular del sector anunció que el actual gobierno trabaja para sanear el fondo y entregarlo en condiciones operativas a la siguiente administración.

El FEPC arrastra una situación crítica que se originó en gestiones anteriores y que el actual gobierno heredó sin una hoja de ruta clara para resolverla, según indicó Alfaro.

“Ahora hay un problema con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que, lamentablemente, en gestiones pasadas no se trató adecuadamente”, comentó.

Una deuda millonaria y sin respaldo privado

La situación financiera del fondo se agravó con la salida de las dos principales empresas que participaban en su sostenimiento. Ante ello, el ministro precisó que “Petroperú y Repsol se retiraron del fondo y el Estado se quedó con una deuda de 1,000 millones de soles que se está trabajando para financiarlo, ese fondo tenemos que sanearlo y dejarlo operativo para el futuro.”

El Ministerio de Economía y Finanzas viene elaborando un conjunto de medidas para hacer frente a ese pasivo y restablecer el funcionamiento del mecanismo. La reestructuración del FEPC es, en ese sentido, una tarea compartida entre dos carteras ministeriales que buscan cerrar el año con una solución concreta.

¿Cómo funciona el fondo y por qué importa?

Alfaro explicó ante la opinión pública el rol que cumple el FEPC en la estabilidad económica del país, especialmente en momentos de volatilidad en los mercados internacionales de hidrocarburos. El mecanismo opera como un colchón financiero que evita que los precios en surtidor reflejen de manera inmediata los vaivenes del petróleo en el exterior, tal como lo explicó el propio ministro al señalar que “cuando hay exceso de precios el Estado pone un dinero para que se mantenga el precio en una banda, y cuando el precio baja, los privados aportan con un mínimo para restablecer el fondo.”

El impacto de este instrumento no se limita al sector empresarial, sino que alcanza directamente a los hogares peruanos. Alfaro subrayó que “el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles ha estado trabajando para evitar que baje o suba mucho y que se mantenga un precio estable para que no afecte la economía de las empresas y de los hogares.”

Resalta compromiso con la recuperación del FEPC

El ministro dejó en claro que el Estado no puede continuar acumulando deudas con el sector privado sin asumir las consecuencias de esa conducta. Con ese mensaje, Alfaro marcó una postura institucional firme al afirmar que “el Estado no puede dedicarse a maltratar a las empresas, deberles y no pagarles, no somos un Estado cabeceador.”

A pesar de que el tiempo disponible antes del cambio de gobierno es limitado, el titular del Minem mostró optimismo respecto a los plazos para concretar la recuperación del fondo. Bajo esa perspectiva, el ministro aseguró que “queremos recomponer todo lo que se ha dejado mal, el tiempo es corto, pero creo que sí nos alcanzará para hacerlo y darle nuevamente a ese fondo la operatividad que ha tenido por años.”