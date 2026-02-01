El Estado peruano aprobó diez solicitudes de extradición, entre activas y pasivas, como parte de su estrategia para reforzar la lucha contra el crimen internacional.

Las decisiones se adoptaron en cumplimiento de la normativa vigente y de los tratados internacionales suscritos por el Perú, con opinión previa de la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Condenados, integrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las resoluciones supremas fueron publicadas en el diario El Peruano.

Del total, cuatro corresponden a extradiciones activas que serán presentadas ante España, Argentina, Colombia y Venezuela , con el fin de que dichos países entreguen a personas requeridas por la justicia peruana por delitos graves como tráfico ilícito de drogas, robo agravado y homicidio.

Entre los casos destacados figura el de Ronald Cotrina Salazar, con requisitoria internacional por su presunta participación en el homicidio del hijo de un exalcalde de San Juan de Lurigancho ocurrido en 2014.

Asimismo, se autorizaron seis extradiciones pasivas para entregar a ciudadanos requeridos por las autoridades de Argentina, Chile y Estados Unidos, por delitos como homicidio, robo y narcotráfico.