El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento recontrató como asesor del sector a César Ramos Zamora, amigo personal del presidente Martín Vizcarra y con quien es coimputado por el Ministerio Público por el caso Represa de Chirimayuni, en Moquegua.

Ramos había renunciado en febrero a su cargo en como director ejecutivo del programa “Agua Segura”, luego de que se conociera que era investigado por la fiscalía por el presunto delito de peculado al haber autorizado el pago de más de S/697.000 a un consorcio por la supervisión de la construcción de la Represa de Chirimayuni, a pesar de que los servicios no se realizaron.

Según Panorama, tres meses después de esta renuncia, fue recontratado y como asesor en el Fondo de Apoyo Gerencial en el gabinete de asesores ministeriales.

“Acá no hay ningún tema de amistad [con el presidente], Marco. No hay ningún tema de amistad”, respondió Ramos Zamora al dominical.

Ramos Zamora aseguró que fue el exministro Rodolfo Yáñez Wendorff quien lo invitó a formar parte del equipo de asesores del sector.

“Si no me equivoco fue el Ministro Yáñez. (...) La ley no te impide trabajar cuando debes, tienes, puedes, y necesitas trabajar, ¿estamos?”, respondió a Panorama.

El funcionario justificó su contratación aduciendo que su puesto actual no es un cargo de confianza que tiene personal a su carga.

“Lo que pasa es que es diferente, pues. Cuando uno ocupa un cargo de confianza, en este caso era el cargo de Director Ejecutivo, digamos que uno tiene sobre sí a todo un programa y tiene toda una organización a su cargo. En este instante, yo no estoy cumpliendo ninguna función que tenga que ver en mi campo y en mi desempeño no tengo funcionarios a mi cargo. En este caso, yo estoy cumpliendo una labor de asesoría, que significa por mi conocimiento del tema de saneamiento (...) de Lima y Callao”, explicó.