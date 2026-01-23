El Ministerio del Interior informó que se declaró nulo el proceso de contratación para adquirir un avión multipropósito destinado a la Policía Nacional del Perú (PNP), el cual había sido iniciado durante una gestión anterior.

Dicha decisión se adoptó tras recabar información de las instancias correspondientes y seguir el procedimiento previsto por la ley. No se suscribió ningún contrato ni se realizó gasto público.

El Ministerio precisó que solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y de la Oficina General de Integridad Institucional, al igual que la comunicación de la resolución a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, al Órgano de Control Institucional y a la Procuraduría Pública del ministerio.