Esta decisión se adoptó luego de que Cuarto Poder, el último domingo, difundiera videos en los que se aprecia a la hermana menor de Lilia Paredes, la primera dama, ofrecer y garantizar una obra de saneamiento en Cajamarca.

Los registros, que datan de setiembre de 2021, dan cuenta también que vecinos del distrito de Chadín, en Chota, identifican a Paredes Navarro como la ‘hija’ del mandatario, sin que ella aclare ese detalle o si está presente en representación del Estado u otros intereses.

Incluso, según las imágenes, la hermana de la primera dama lleva un chaleco con el logo de la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C., cuyo socio fundador, Hugo Espino Lucana, la acompañó en la actividad en cuestión.

El medio también informó que Espino Lucana es proveedor del Estado, pues en setiembre de 2021 ganó una licitación por más 3 millones de soles.

Este caso estará a cargo del Sexto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, de acuerdo con lo información ofrecida por el Ministerio Público.

En redes sociales, agregó que a cargo de la pesquisa estará el fiscal Jony Peña.

“Dicha investigación se realizará por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias en agravio del Estado”, añadió el Ministerio Público en otro mensaje.

PEDIDO. Por su parte, la Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio Público investigar la participación de Yenifer Paredes “en los supuestos actos de intermediación entre las necesidades de la población rural de Cajamarca y el Gobierno central, no teniendo la calidad de funcionaria pública”.

También consideró “necesario” que se indague en los vínculos contractuales o laborales entre la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, y la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción S. A. C., la relación amical que ella tendría con su representante, y si, a partir de este escenario, existe alguna conexión vinculada a la adjudicación de obras de la referida constructora.

“A ello debe sumarse la información sobre las visitas realizadas por el representante de la constructora a Palacio de Gobierno y su relación con la adjudicación de contratos públicos para sí mismo y para sus empresas vinculadas”, añadió la institución en un comunicado.

Por otro lado, la Defensoría resaltó la necesidad de que el Ministerio de Defensa informe sobre las prerrogativas presidenciales para el uso de helicópteros militares en visitas de índole personal.

ANÁLISIS. En comunicación con este diario, el penalista Andy Carrión sostuvo que la cuñada del presidente Pedro Castillo no es funcionaria pública, por lo que, de acuerdo a los videos propalados, podría ser investigada por la Fiscalía por tres presuntos delitos: usurpación de funciones, tráfico de influencias y colusión.

“Desde mi punto de vista, podría haber primero un delito de usurpación de funciones, atribuyéndose una función que no le corresponde. Ella no pertenece al ministerio o la entidad pública que debe sacar adelante este tipo de obras. (...) Podría abrirse también investigación por el delito de tráfico de influencias. El tercero, sería de colusión porque no solamente existe el delito de colusión al funcionario público sino a quien es favorecido y a sus intermediarios”, explicó.

En otro momento, Carrión consideró que, si bien el caso podría haber sido abordado por una fiscalía provincial de la provincia donde sucedieron los hechos, la pesquisa sería vista en Lima si en algún punto de la investigación se imputa organización criminal a Paredes Navarro.

Finalmente, en horas de la tarde, la Fiscalía informó que la pesquisa contra la cuñada del presidente se realizará en la capital, pero bajo otra acusación.

Asimismo, el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que Yenifer Paredes debería ser investigada por tráfico de influencias y colusión.

“Esos delitos me parece que surgen a primera vista. Hay la posibilidad de ir construyendo otros delitos (...) Seguramente (puede aducir) ella que trabaja para la empresa, pero está interviniendo en un proceso de contratación y de ninguna manera este hecho de que trabaje para la empresa es una causa justificante de una posible responsabilidad penal”, dijo a RPP.

El abogado Fernando Silva también coincidió en que el accionar de la cuñada del presidente Castillo podría calificarse como tráfico de influencias.

“Es un delito que puede cometer cualquiera, no importa si las influencias son reales o simuladas”, afirmó

En diálogo con Correo, el penalista consideró que de comprobarse que el mandatario o su esposa tenían conocimiento de lo que hacía Yenifer Paredes, entonces podría tipificarse como el delito de corrupción de funcionarios.

Finalmente, dijo que las investigaciones permitirán determinar mayores responsabilidades. “Si el presidente Castillo envía a una persona que no es funcionario, hablaríamos del delito de usurpación de funciones”, precisó.

EXCULPA. En tanto, en breves declaraciones a la prensa, el presidente Pedro Castillo fue consultado por la denuncia formulada contra su cuñada y señaló que “existe un tema demoledor que no es nuevo” y refirió que “la verdad va a apremiar”.

Desde el distrito de Comas, el mandatario dijo que no se le encontrarán pruebas de haber cometido alguna irregularidad, como ha ocurrido con otras exautoridades.

“No he venido a hacer alguna u otra forma dar una muestra de corrupción y de eso estoy seguro, a mí no me van a hallar por más que se busque temas así que son históricos en el Perú”, comentó.