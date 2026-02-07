La Fiscalía Anticorrupción dará inicio la próxima semana a las diligencias y citaciones correspondientes como parte de la investigación contra quienes resulten responsables del aparente direccionamiento de recursos públicos destinados a la franja electoral.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez confirmó esta información a través del Diario El Comercio, al ser consultado sobre la fecha de inicio de las primeras acciones por parte del Ministerio Público en este caso

“[¿Las diligencias comienzan la próxima semana?] Claro que sí”, indicó.

El máximo representante del Ministerio Público detalló que la indagación empezará por Nativa Televisión (Abra Producciones S.A.C.), que hasta abril de 2025 tuvo como accionista mayoritario a Miguel del Castillo, fundador del partido Primero La Gente (PLG).

“Va a empezar por Nativa y los responsables que están con ellos, porque ese es el hecho más notorio”, reveló al diario.

Esta línea de investigación se abrió en el Ministerio Público al considerar que Nativa Televisión habría sido beneficiada por partidos como País para Todos y Primero La Gente, mediante un presunto uso indebido de los fondos distribuidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Delitos bajo evaluación

Gálvez señaló que las indagaciones deberán esclarecer qué delitos podrían configurarse en esta etapa de la investigación.

“Dependiendo de todos los hechos tenemos que ver si se configura el delito de colusión, peculado o algún otro delito. Todo eso dependerá de cómo ha pasado el hecho”, explicó.

Aunque no precisó cuáles serían los plazos de la investigación, refirió que, normalmente, en casos similares estos oscilan entre 90 y 180 días.

El viernes 5 de febrero, el titular del Ministerio Público indicó la investigación preliminar inició ese mismo día, tras realizar gestiones con Omar Tello, fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción.

“Anoche conversamos nuevamente (con Tello) y dijo que se habían remitido los datos para el caso”, expresó en RPP.

Gálvez explicó que, si se están desviando fondos y apropiando de los recursos, entonces “hay indicios razonables de la comisión de un delito”.

Crisis interna en País para Todos

Algunos candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de País para Todos denunciaron hechos irregulares relacionados con el aparente direccionamiento de fondos estatales, los cuales calificaron como “inaceptable e inmoral”.

Este pronunciamiento generó que más postulantes se sumaran al mismo pedido. En total, hasta el jueves por la noche, se contabilizaron 42 candidatos que exigían que Vladimir Meza, presidente del partido País para Todos, se pronunciara mediante un informe sobre las coordinaciones relacionadas con la franja electoral.

Meza asistió desde el jueves a diversos programas para explicar que se reunió con Marco Delgado Azabache a quien inicialmente identificó como Marcos Zevallos, quien era el coordinador del tema de las franjas electorales; es decir, el responsable del manejo de este proceso.

No obstante, indicó que tras esa reunión le quedó claro que no existió ninguna irregularidad que ameritara tomar medidas drásticas en su contra, como, por ejemplo, retirarlo del cargo. Sin embargo, a nivel interno se maneja la versión de que Carlos Álvarez habría intentado imponerse en todo momento.

Devolución de fondos a la ONPE

El viernes por la noche se realizó otra reunión. Según fuentes de País para Todos, en ese encuentro se acordó devolver los S/642 mil que iban a ser utilizados en el canal Nativa para emitir, desde el 11 de febrero, la franja electoral del partido.

Para ello, aseguraron que durante el mismo día se enviaría una carta a la ONPE, formalizando la solicitud de devolución del dinero a dicho organismo. El objetivo era que la totalidad del fondo se destine a educación electoral.

En la reunión estuvieron presentes Vladimir Meza (presidente), Carlos Álvarez (candidato presidencial), Delsy Romero (secretaria general), Martín Soto (jefe del plan de Gobierno) y Julia Príncipe (candidata al Senado).