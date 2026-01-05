La Tercera Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio de Lima logró recuperar cuatro propiedades vinculadas a la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso, en el marco de la investigación conocida como ‘caso Artemio’. Los inmuebles, valorizados en un total de S/2 853 952.67, pasarán a formar parte del patrimonio del Estado peruano.​

Tres de las propiedades se encuentran en el distrito de Ventanilla y una en San Martín de Porres. La fiscal adjunta Cecilia Pérez Breña dirigió la investigación que determinó la procedencia ilícita de estos bienes, adquiridos con fondos provenientes de actividades criminales relacionadas con el terrorismo y el lavado de activos.​

Origen ilícito

Los tres inmuebles de Ventanilla fueron comprados por José Villanueva, quien ya fue condenado por los delitos de terrorismo y lavado de activos. La Fiscalía demostró que Villanueva recibió dinero del cabecilla senderista Florindo Flores Hala, conocido como ‘Artemio’, líder de la facción terrorista que operaba en el Alto Huallaga. Los fondos ilícitos ingresaron al sistema financiero formal mediante la adquisición de estas propiedades.​

Por otro lado, el edificio ubicado en San Martín de Porres presenta un caso diferente: fue transferido por Hermelinda Salvador, condenada por lavado de activos proveniente del narcotráfico, a favor de su hijo Jordán Poma. La maniobra se realizó mediante un anticipo de herencia con la clara intención de esconder el bien de las autoridades judiciales.​

La sentencia refleja la efectividad de los tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención de Palermo y la Convención de Viena. Estos instrumentos jurídicos permiten al Estado recuperar bienes adquiridos con ganancias ilícitas del terrorismo y narcotráfico, garantizando que los responsables de graves delitos no se beneficien económicamente de sus actividades criminales