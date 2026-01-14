El Ministerio Público otorgará un código reservado para proteger la identidad de las víctimas y testigos que denuncien delitos de extorsión y sicariato en agravio de empresas de transporte público y comerciantes, con el objetivo de reducir los riesgos de exposición y posibles represalias.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, que aprueba los Lineamientos para el registro de otorgamiento de código reservado del denunciante en casos vinculados a organización criminal y banda criminal asociadas a estos delitos.

Lineamientos aprobados por la Fiscalía de la Nación

La resolución fue emitida por el fiscal de la Nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas, y recoge la propuesta presentada por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina.

Los lineamientos establecen un mecanismo excepcional que permitirá asignar un código reservado al denunciante desde la etapa inicial de la investigación fiscal, garantizando que su identidad permanezca protegida durante el proceso.

🚨 #LoÚltimo | Frente a la extorsión y el sicariato que afectan a transportistas y comerciantes, el Ministerio Público aprobó un mecanismo excepcional que protege la identidad de los denunciantes y fortalece la investigación fiscal contra la criminalidad organizada.



🗞️ Más… pic.twitter.com/ZOxsinqC2T — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 14, 2026

Respuesta ante el incremento de extorsión y sicariato

El Ministerio Público señaló que esta medida forma parte de una respuesta institucional frente al incremento de denuncias por extorsión y sicariato, delitos que afectan especialmente a transportistas y comerciantes.

Con la implementación del código reservado, la Fiscalía busca: