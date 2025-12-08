Este domingo, la ministra de Economía y Finanzas, Rossana Miralles, reveló en el programa Punto Final que durante el mes y medio de su gestión se encuentra implementando un plan de acción para recuperar la responsabilidad fiscal del país, luego de que Perú incumpliera sus metas de déficit durante dos años consecutivos.

“Lo que hemos hecho inmediatamente es respetar y hacer un plan de acción muy rápido... generando mayores medidas de eficiencia en el gasto en todos los niveles de gobierno pero además también hacia afuera” sostuvo

La ministra precisó que, al mes de octubre, el déficit fiscal se encuentra en 2,3%, a solo una décima de alcanzar la meta oficial de 2,2%. Para sostener este esfuerzo, el Ejecutivo emitió un decreto de urgencia que restringe el gasto público no prioritario y refuerza las áreas clave como seguridad, educación y salud.

Debilitamiento institucional del MEF

La titular del MEF sostuvo que el debilitamiento del ministerio en los últimos años responde tanto a factores políticos como institucionales, pues diversas normas restaron capacidad de control a la entidad.

“Nosotros queremos tener un diálogo constructivo con el Congreso, este mes y medio hemos logrado mucho más que los últimos meses. Hemos logrado que ya no se financian proyectos sin tener asegurada su culminación” aseguró en Punto Final.

Además, reconoció que la ampliación de la base tributaria enfrenta desafíos significativos en un país donde más del 70% de la economía es informal, aunque señaló que su administración ha fortalecido la gestión tributaria.

Acuerdo fiscal y relación con el Congreso

Miralles adelantó que el próximo 18 de diciembre se activará un “Acuerdo Fiscal para el Crecimiento Sostenible”, que reunirá a exministros de Economía, autoridades del Ejecutivo, Congreso, gobiernos regionales, municipalidades y colegios profesionales.

“El 18 de diciembre estamos activando un acuerdo fiscal para el crecimiento sostenible (...) es tipo un acuerdo nacional económico”, indicó durante la entrevista.

El objetivo de este acuerdo es fijar reglas claras y permanentes para la disciplina fiscal, y será presentado formalmente entre la primera y segunda vuelta electoral de 2026.

“La idea es ir incorporándolos (...) el candidato que gane tiene que iniciar una gestión con el camino ordenado, pero también con unas líneas claras de respeto, sobre todo a la sostenibilidad fiscal del país”, enfatizó.

Desmiente denuncia de FEPCMAC sobre intervención en cajas municipales

La encargada del MEF, respondió a la denuncia del presidente de la FEPCMAC quien acusó al Ejecutivo de intervenir en los directorios de las cajas municipales y calificó de falsas las acusaciones.

“Lo que dice ( la Ley de endeudamiento) es que los que seleccionan a los miembros es el viceministerio de industria de MYPE y turismo que van a seleccionar y hacer una evaluación de estos miembros.”, aclaró

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la medida es ampliar la participación de todos los gremios de pequeñas y medianas empresas, y empresarial que existe intención alguna de intervenir políticamente en las cajas municipales.