Ana María Choquehuanca, ministra de la Producción, se pronunció por la designación de Javier Blas Verástegui Lazo, exesposo de la terrorista Elena Iparraguirre Revoredo, como jefe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Blas Verástegui fue degisnado este viernes, 20 de octubre, a través de la Resolución Suprema 019-2023-PRODUCE. Sin embargo, tres días después, Produce oficializó su salida y su reemplazo fue Úrsula León, jefa interina de Sanipes.

Sobre esto, la ministra Choquehuanca explicó que el CV de Javier Verástegui cumplía los requisitos para ostentar el cargo, pero cuestionó que este no consignó su pasado con Elena Iparraguirre, una de las cabecillas de Sendero Luminoso.

“La ley no obliga a que él ponga el nombre de la excónyuge; pone el nombre de la señora con la que está casado hace años. La resolución sale el viernes en la tarde. Sábado y domingo no se trabaja. Y lunes me entero que el señor ha sido esposo de la señora Elena Iparraguirre, que ha causado tanto daño en el Perú con el tema del terrorismo”, señaló a RPP.

La titular de Produce fue enfática al afirmar que cuando supo el pasado de Verástegui, le indicó que no podía quedarse en el cargo. Durante su corta estadía en Sanipes, según la ministra, esta persona no firmó contratos ni nombró funcionarios.

“El señor estaba tratando de entrar a cumplir sus funciones y lo llamé. Obviamente, él no podía quedarse. No, de ninguna manera. No cometí ni un error; más bien, fue una omisión de esta persona”, acotó la ministra.

“Si ustedes ven la resolución, ni las gracias se le ha dado. No le puedo dar las gracias a una persona que no ha sido sincera. Ahora sí tengo que fijarme en que más allá de todos los filtros, siempre hay algo”, finalizó.