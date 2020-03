Tras confirmarse el primer caso de coronavirus (COVID-19) en Perú, la ministra de Salud señaló en una conferencia de prensa que el Estado peruano está preparado para hacer frente a los próximos casos que se registren en nuestro país.

“Tengan confianza en el sistema de salud del gobierno, el cual está preparado para afrontar esta epidemia. Contamos con los recursos y personas idóneas para este fin. Debemos hacer un llamado a la calma a la población”, dijo en un primer momento la ministra.

Ministra de Salud se pronuncia sobre primer caso de coronavirus

La titular de Salud señaló que se están realizando los protocolos correspondientes para la prevención del coronavirus. “Queremos hacer un llamado a la población a la tranquilidad y a la calma. No es necesario el uso de mascarillas. Las mascarillas es para el personal que atiende a un paciente infectado y para el paciente para que no contamine a otro. Usar mascarillas no los va a proteger de la infección a los ciudadanos", informó la encargada de Salud.

Más temprano el presidente de la República Martín Vizcarra dio a conocer el primer caso de coronavirus en nuestro país. “Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por el coronavirus (covid-19) en nuestro país, en un paciente varón, de 25 años de edad, con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa”, anunció.

