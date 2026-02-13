La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez, se refirió a la convocatoria del Pleno Extraordinario para debatir las mociones de censura y vacancia contra el presidente José Jerí, luego que el Congreso alcanzara las 78 firmas necesarias. La funcionaria calificó esta acción como parte del control político que corresponde ejercer al Poder Legislativo.

En declaraciones a Canal N, la titular del Mincetur negó categóricamente que al interior del Consejo de Ministros se haya abordado la posibilidad de que el mandatario deje el cargo en medio de la controversia por el caso ‘Chifagate’.

“La verdad es que no es un tema que se haya abordado. Estamos sumamente enfocados en continuar la agenda de trabajo que nos propusimos en el mes de octubre y, además, en emitir los decretos legislativos que hemos recibido el encargo de formular bajo las facultades delegadas”, indicó.

La ministra explicó que, si bien reconocen que estos asuntos coyunturales “tienen su curso”, el Ejecutivo mantiene su concentración en las labores que le fueron encomendadas.

En otro momento, fue consultada sobre el futuro político del presidente Jerí, cuyo destino ahora está en manos del Parlamento tras reunirse las firmas para el debate de censura. Al respecto, la funcionaria adoptó una postura de respeto institucional.

“El Congreso lo que está haciendo es ejercer su derecho al control político, es parte de ese proceso. Considero que se genere el espacio para que el presidente asista al Pleno y dé las explicaciones a las preguntas que le vayan a formular y nosotros estaremos atentos al resultado de este proceso”, enfatizó la funcionaria.

El mandatario enfrenta duros cuestionamientos y una creciente desaprobación hacia su gestión, debido a las reuniones informales que mantuvo con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como la contratación irregular de jóvenes que visitaron su despacho.

Respalda versión del presidente

En relación a los cuestionados encuentros que sostuvieron el mandatario y los empresarios asiáticos, Mera Gómez expresó su confianza en la versión oficial que ha brindado José Jerí sobre la naturaleza y los objetivos de dichas reuniones.

“El presidente ha dado las explicaciones en el Congreso, en el mismo Consejo de Ministros. Son temas que están en investigación y nosotros estaremos atentos a las investigaciones”, afirmó la ministra.

Las declaraciones de la titular del Mincetur se producen en un contexto de alta tensión política, donde el Congreso de la República logró reunir el respaldo suficiente para convocar al debate extraordinario que definirá si procede la censura o vacancia del presidente José Jerí.

El Ejecutivo espera ahora que el mandatario tenga la oportunidad de comparecer ante el Pleno para responder directamente a las interrogantes de los legisladores sobre su participación en los encuentros que generaron la controversia política.