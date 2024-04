La ministra Hania Pérez de Cuéllar, volvió a referirse sobre el caso ‘Rolex’ en el que se investiga a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito. En esta ocasión, la titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, reiteró que hay un “complot” detrás de la polémica de la mandataria.

En diálogo con ‘Buenos Días Perú', la ministra de Estado recordó sus declaraciones de hace algunos días atrás en los que criticó la polémica sobre las joyas de Boluarte Zegarra. “Con respecto al complot, yo sí me reafirmo que hay algo que está sucediendo de detrás de todo esto”, dijo.

Asimismo, consideró que las hipótesis que apuntan que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, habría regalado un Rolex de modelo ‘Datejust 36′ en oro rosa son especulaciones

“Hasta el momento son especulaciones lo que se dice que sería el señor Oscorima que hubiese comprado el reloj y se lo hubiese regalado a la presidenta. Hoy no tenemos certeza de que eso ha sido”, comentó Pérez de Cuéllar.

“Acá partimos de la presunción de culpabilidad y hasta que se pruebe lo contrario, y eso es una violación a la libertad que tenemos todos los seres humanos de la presunción de inocencia”, acotó.

Además, aclaró que en sus declaraciones sobre la compra de un reloj Rolex que hizo en China se trato de una adquisición que ocurrió hace más de 15 años, antes que fuera presidenta de Indecopi.

“ Con respecto a lo que dije sobre una compra que hice en China hace más de 15 años, no me refería a un Rolex, me refería a un reloj. Y lamento si esto ha sido malinterpretado, pero yo en aquel entonces no tenía ninguna idea de poder ser funcionaria pública”, expresó.

“Creo que muchos de nosotros lo hacemos por querer tener una fantasía, no tenia ni idea que yo iba a terminar siendo presidenta de Indecopi. Obviamente rechazo que se venda la piratería. Sin embargo, en el caso de las replicas son las propias casas matrices las que liberan estas autorizaciones”, acotó.