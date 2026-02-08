La ministra de Economía, Denisse Miralles, se refirió al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, un documento multisectorial que aún no ha sido presentado, pese a que el presidente José Jerí había señalado que su difusión se realizaría en los primeros días de enero.

El Ejecutivo conformó en diciembre pasado un grupo multisectorial para elaborar la propuesta del plan en un plazo de 30 días. Sin embargo, ese periodo fue prorrogado en dos ocasiones seguidas —el 16 y el 25 de enero—, cada vez por 10 días calendario adicionales.

En ese sentido, la titular del MEF señaló que el documento “ya está culminado” en el Ejecutivo y que únicamente resta su aprobación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC).

“Sé que hay un grupo bastante grande de entidades, no solo ministerios, que están participando en este plan. El plan ya está culminado por parte del Ejecutivo, pero, de acuerdo a la normativa, tiene que ser aprobado por el CONASEC, que es ese consejo donde no solo participa el Ejecutivo, sino participa la asociación de gobernadores, la asociación de alcaldes, el defensor [del Pueblo], entre otras entidades”, declaró a RPP.

En esa línea, Miralles indicó que la próxima semana se realizará una sesión del CONASEC en la que se aprobará el plan y, según afirmó, posteriormente será presentado a la ciudadanía.

“Esta semana que comienza mañana se está convocando al CONASEC, y entiendo que en la sesión uno de los puntos de agenda es la aprobación del plan. Estoy segura de que esta semana lo van a publicar”, agregó.

“Si ya se aprueba, ya va a ser de público conocimiento y ya se puede presentar, va a estar, me imagino, publicado”, resaltó.

La ministra de Economía sostuvo que la demora en la elaboración del documento se debe a que el Ejecutivo ha priorizado no “resolver el problema de un momento”, sino garantizar la aplicación de medidas “drásticas”.

“Yo creo que algo importante también que hay que tener en cuenta es que nuestra situación es bastante cambiante y, originalmente, lo que nosotros hemos detectado en esta gestión es que ha habido una visión siempre de resolver las cosas con las mismas actividades de siempre”, sostuvo.

“Entonces, ese esfuerzo adicional les ha pedido el presidente no solo a los ministerios, a las otras entidades para que hagan acciones que puedan realmente, o sea, no resolver el problema de un momento, sino para que podamos dejar algo, una malla más estándar, que tenga continuidad y temas más drásticos como, por ejemplo, lo que hemos hecho con SUNIR [Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización]”, expresó.

Miralles destacó que el trabajo realizado con la SUNIR “ha sido muy difícil porque hay mucha oposición a mantener un sistema que genera incentivos negativos”.

“Y lo mismo no es solo en ese tema, sino también tenemos Migraciones, tenemos la Policía, o sea, hay varias reformas fuertes que se tienen que hacer y eso ha tomado seguro algunas semanas más, pero ya esta semana va a haber el CONASEC, y ahí se aprueba y ahí se va a publicar”, manifestó.