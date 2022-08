El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, saludó a su esposa por su aniversario de casados durante la conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se ofreció la tarde de este miércoles.

Tras haber terminado de brindar los acuerdos a los que se llegaron en su sector, el miembro del gabinete solicitó el permiso del primer ministro, Aníbal Torres, y mencionó que este día cumple 15 años de casado con su esposa.

“Premier, si me permite quisiera tomarme una pequeña licencia como ser humano. Uno al ser político, no deja de ser humano. El día de hoy salí muy temprano de casa y cumplo 15 años de casado. Quisiera decirle a mi esposa que la quiero mucho y que gracias por el regalo de mis dos hijas que son lo mejor que me dio en mi vida”, manifestó Salas Zegarra.

Tras el corto mensaje del titular del Ministerio de Trabajo, se escucharon unas risas de fondo y se vio al ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, sonreír alegremente ante la ocurrencia de su colega.

En la misma conferencia, el jefe del gabinete ministerial calificó de un “abuso” la diligencia que realizaron el último martes en Palacio de Gobierno los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con el fin de buscar a la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes.

“Es un abuso que la Fiscalía esté realizando operativos a cada rato en Palacio de Gobierno. No una vez, dos, tres veces, por el mismo hecho. No es correcto. No es correcto que en el Congreso se diga que nosotros contribuimos a la inestabilidad política. Jamás en el tiempo que estamos en el poder hemos propuesto algún mecanismo para cerrar el Congreso”, manifestó para los medios.

