El ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, proclamó el término de la contingencia energética originada por la rotura del ducto que transporta gas natural desde Camisea hacia las principales regiones del país. El funcionario aseguró que el recurso comenzará a distribuirse progresivamente en grifos y estaciones de servicio para beneficio inmediato de la población.

Alfaro detalló durante una entrevista con Exitosa, que el abastecimiento para vehículos ya alcanza prácticamente el 100% de capacidad operativa. La pequeña y mediana industria recuperará el servicio completo durante la tarde de hoy mientras la gran industria lo hará en las primeras horas de la madrugada.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En declaraciones para Exitosa, el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, aseguró que Osinergmin establecerá sanciones a la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) por la crisis de GNV ocurrida durante casi dos semanas. "Estoy exigiendo y… pic.twitter.com/AGAJhT0bkT — Exitosa Noticias (@exitosape) March 13, 2026

El ministro explicó que la normalización del gas natural aliviará la presión sobre combustibles sustitutos en el mercado interno. Al referirse al impacto económico del restablecimiento, sostuvo que el efecto dominó generará una reducción generalizada de precios en los próximos días.

“Existe un problema con el GLP y la gasolina el cual se va ir aliviando en la medida que el GNV vaya normalizándose, tanto para los vehículos que están casi al 100 % como para la pequeña industria que va continuar en la tarde y la gran industria en la madrugada y por efecto del restablecimiento los precios van a bajar”, explicó.

La interrupción del suministro principal generó escasez secundaria de GLP y desequilibrios en la distribución de gasolina. Alfaro reconoció esas complicaciones logísticas pero enfatizó su carácter temporal ligado al retorno del fluido principal.

Algunas condiciones climáticas adversas como el oleaje anómalo han restringido operaciones marítimas en terminales clave. El ministro precisó que un buque cargado con GLP para Zeta Gas permanece varado en el Callao a la espera de marenazgo favorable.

“El oleaje anómalo no deja descargar un barco que tiene GLP para Zeta Gas, esto impide que los vehículos se estén surtiendo en el Callao por lo que todos los autos se están yendo al Callao. Entonces esta restricción logística va seguir hasta que la naturaleza entre en calma”, detalló.

Los vehículos afectados por la escasez se concentran en grifos del Callao ante las demoras en la cadena de abastecimiento. Esa restricción operativa persistirá hasta que las condiciones oceánicas permitan las descargas pendientes.

Alfaro atribuyó la vulnerabilidad estructural del sistema energético a la negligencia de administraciones anteriores. Esas gestiones omitieron invertir en infraestructura crítica como un segundo ducto de gas natural y planta regasificadora en la costa peruana.

El actual gobierno dejará avanzados los estudios para una planta regasificadora con capacidad de reserva para 30 días. Esa iniciativa busca blindar al país contra interrupciones futuras del suministro energético nacional.

La recuperación del flujo desde Camisea normalizará progresivamente todos los derivados del gas natural. Tanto la planta de Pisco como el abastecimiento hacia Lima retornarán a parámetros estables de operación continua.

El ministro proyectó alivio económico generalizado una vez superada la fase crítica de la contingencia. Los hogares, transporte público e industrias recuperarán condiciones operativas previas al incidente técnico.