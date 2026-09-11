El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, durante su visita a Arequipa para participar en el Congreso Anual sobre la Región Arequipa (CARA), señaló que aproximadamente 2,200 obras inconclusas a nivel nacional deben ser culminadas antes de iniciar nuevos proyectos.

“Sabemos el tema de la segunda etapa de Majes, sabemos también los puentes que están sin terminar, los hospitales. Todas esas obras que a lo largo y ancho del Perú están incompletas, tenemos que terminar esas obras y no estar pensando en obras nuevas, sino concluir las más de 2.200 obras incompletas que se han quedado botadas por todo el Perú”, manifestó.

Durante su intervención, Espá mencionó entre las prioridades de Arequipa la segunda etapa de Majes y el proyecto del Megapuerto de las Américas-Corío. Informó que recientemente participó en una reunión en Miami, Estados Unidos, con empresarios interesados en invertir en infraestructura.

Espá también vinculó la necesidad de impulsar inversiones con la generación de oportunidades para los jóvenes. “Hoy día acabo de escuchar con mucho dolor que Arequipa es una de las regiones donde más jóvenes se van al extranjero y eso no puede ser. Nosotros tenemos que dar oportunidades a los jóvenes para que regresen y para que no se vayan. No hay peruano que se vaya del Perú que no se vaya con dolor, por falta de oportunidades”, manifestó el ministro.

FACULTADES

Sobre el pedido de facultades legislativas, el ministro expresó su confianza en que el Congreso aprobará la solicitud del Ejecutivo. “Más allá de las diferencias políticas, de los colores, estoy seguro de que el Congreso al final va a imponer el amor por el Perú. Ellos saben que la mayoría de los peruanos quieren seguridad ciudadana. Ellos saben eso y estoy seguro de que van a otorgar las facultades legislativas”.