El ministro de Cultura, Alfredo Luna, atribuyó los resultados negativos de una reciente encuesta realizada por IPSOS sobre el caso ‘Chifagate’ a la difusión que le ha dado la prensa peruana. El sondeo reveló que el 78% de la ciudadanía considera sospechosa la actitud del presidente José Jerí al acudir encapuchado a una reunión informal con un empresario chino.

Durante una entrevista en RPP, el funcionario defendió al mandatario y aseguró que no existe evidencia de corrupción en sus reuniones con el comerciante chino Zhihua Yang.

“Los ciudadanos tienen percepciones de las cosas que ven y que se transmiten. El ciudadano tiene toda la libertad de pensar que acá hay algo que no fue muy claro, porque así se lo han transmitido y así lo ha visto. Esa percepción va a cambiar, como ya lo hemos hecho desde el primer día del gobierno, en tener acciones claras de gestión gubernamental”, enfatizó.

El titular del Mincul remarcó que el mandatario “ha sido muy claro” en las explicaciones que brindó en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que acudió el último miércoles.

“El presidente ha sido muy claro en la Comisión de Fiscalización del Congreso en explicar las motivaciones, la frecuencia de reuniones y el trasfondo que se aleja de cualquier evidencia de corrupción”, indicó.

Defiende colaboración de Jerí con la justicia

Luna Briceño también indicó que Jerí Oré está visitando el Ministerio Público para aclarar el tema, tras lo cual la ciudadanía tendrá “evidencias” de una actitud honesta, con lo cual cambiará su “percepción” negativa.

“El presidente está visitando también la Fiscalía de la Nación para aclarar este tema y, de acuerdo a lo que vamos a obtener como resultado, la ciudadanía tendrá una aproximación ya no a sospechas sino a evidencias, y con las evidencias quedará claro la actuación del presidente”, aseveró.

Sobre las mociones de censura contra Jerí

Por otro lado, el ministro se pronunció sobre las seis mociones de censura que, hasta el momento, han sido ingresadas a trámite contra el presidente José Jerí. En ese sentido, Luna Briceño dijo que estas “son decisiones autónomas del Congreso”.

“Eso también cumple una función y, efectivamente, hay congresistas que consideran necesario hacer un debate, hacer una discusión, y poner en este debate, la continuidad o no de nuestro presidente constitucional de la República. Son decisiones autónomas del Congreso y de congresistas”, refirió

El encargado de la cartera de Cultura descartó una crisis interna en el Ejecutivo y aseguró que a los ministros les compete “seguir trabajando unidos”.

“Tenemos un Gabinete, presidido por Ernesto Álvarez, que está unido, que está integrado y que está trabajando”, afirmó.

Luna indicó que se debe respetar la opinión pública y escucharla. Asimismo señaló que el Ejecutivo trabajará más para dar los resultados que demanda la ciudadanía. Finalmente aseguró que el Gabinete continua comprometido con la lucha contra la inseguridad pese a que pueda concretarse un cambio de mando a corto plazo.