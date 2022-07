Luego de reconocer que usó una aeronave de las FF.AA. para trasladar a sus tres hijas a la ciudad de Huánuco, el ministro de Defensa, José Gavidia Arrascue, insiste en que no hizo “nada malo”.

Manifestó estar compungido por la exposición pública de su familia en un hecho que ha generado la intervención de la Fiscalía de la Nación.

“A mí lo que más me duele -dijo en Exitosa radio- son mis hijas”.

“Ellas se sienten responsables de lo que está pasando”, relató.

“Les he dicho que estén tranquilas; no va a pasar nada”.

Por lo demás, anuncia que está “llano a las investigaciones de la Fiscalía y del Congreso, de quien venga, yo no tengo ningún temor. Mi conciencia está tranquila”.

“Voy a ir a dónde me citen. Yo estoy llano a asumir las responsabilidades que se tipifiquen sin ningún problema. Si realmente he cometido una falta o delito, tendré que asumir las responsabilidades. Lo único que les he pedido a los fiscales es llegar a la verdad, porque mis hijas sufren y no es justo que para trabajar llevar el dolor a la familia”, indicó a la prensa.

Gavidia comentó que su estadía en el cargo depende únicamente del mandatario Pedro Castillo.

Reiteró que el viaje con sus hijas fue a pedido de ellas pues deseaban ver la actividad oficial en la que iba a participar.

“Considero que no he hecho nada malo dentro del comportamiento normal de una persona”, remarcó

Reitera sus hijas lo acompañaron debido a que tiene un régimen de visita de las dos menores, y que su hija mayor viajó para ayudar a cuidar a sus hermanas.

INVESTIGACIÓN

La Fiscalía de la Nación investiga a Gavidia Arrascue desde el lunes por presunto peculado de uso.

El día de la diligencia en la sede del Mindef no atendió al personal de la Fiscalía. Su explicación es que estaba en sesión de Consejo de Ministros. Ayer se puso a disposición del Ministerio Público.