El ministro de Educación, Morgan Quero, acusó al exjefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, de fabricar “cortinas de humo” contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, luego de que se revelara que la mandataria se sometió a cuatro cirugías estéticas en junio de 2023.

“Nosotros consideramos que se han generado una serie de cortinas. Hay que preguntarse de dónde provienen en torno a la cirugía que se realizó la señora presidenta en el 2023”, declaró Quero durante el inicio del año escolar 2025 en Independencia.

El titular del Minedu sugirió que detrás de esta filtración estarían Otárola y su círculo cercano, señalando a Patricia Muriano y Delfina Llaguno, exasistentes de Boluarte, como presuntas “operadoras” del ex primer ministro.

“Tenemos bastantes pistas y los invito a revisar las circunstancias en torno a la denuncia muy grave contra la pareja o expareja del señor Otárola, una extranjera involucrada en casos de corrupción”, añadió.

Otárola responde con polémica publicación en redes

A través de su cuenta en X (Twitter), Alberto Otárola desestimó las acusaciones de Morgan Quero, asegurando que los delitos no provienen de su lado y atacando al ministro con duras palabras.

“En el colegio me enseñaron a no responder a los merluzos, pero haré una excepción. Es obvio que Quero no habla por él -porque no tiene capacidad intelectual para idear nada- pero esta vez se equivoca rotundamente. Los delitos vienen de otro lado. Ojalá se sepa la verdad pronto”, escribió Otárola.

Cirugías de Dina Boluarte

La controversia sobre las operaciones estéticas de la presidenta Boluarte estalló tras un informe de Cuarto Poder, que reveló que la mandataria pasó más de 2 horas en el quirófano, contradiciendo la versión oficial que indicaba que la intervención duró solo 40 minutos.