Tras reunirse con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, se refirió al escándalo relacionado con la contratación de varias mujeres jóvenes en distintas entidades estatales.

“No conozco de ese tema. Pienso que la agenda de una autoridad, como la del presidente de la República, tiene sus lineamientos protocolares. No podría dar opinión sobre ello”, señaló desde la provincia de Piura, donde supervisó los trabajos de infraestructura que se ejecutan en la institución educativa José Carlos Mariátegui, ubicada en el centro poblado Monte Castillo, distrito de Catacaos.

Revelan que cinco jóvenes visitaron el despacho de Jerí antes de obtener contrataciones con el Estado

El presidente de la República, José Jerí, se encuentra bajo cuestionamientos. El programa dominical Cuarto Poder accedió a los registros oficiales de Palacio de Gobierno, donde se consigna que al menos cinco jóvenes lo visitaron y, posteriormente, obtuvieron contratos con el Estado.

Algunas de las visitas se realizaron en horas de la noche y otras en días no hábiles. Luego de varios días, algunas de estas personas, cuyas edades oscilan entre los 28 y 39 años, figuran en la planilla del Estado sin haber pasado por el área de Recursos Humanos. Asimismo, accedieron a órdenes de servicio o contratos como locadoras.

De acuerdo con el reportaje, uno de los casos corresponde a Guadalupe Vela, quien asistió a la juramentación de José Jerí como presidente. Según Cuarto Poder, tras reunirse con el mandatario, obtuvo contratos en EsSalud, luego en el Ministerio del Ambiente y posteriormente en el Congreso.

Entre las jóvenes que lograron designaciones o ascensos en sus cargos figuran Cristina Beraun, Violeta Beas y Fiorella Melgarejo.

Consultada por Cuarto Poder, Guadalupe Vela evitó declarar ante las cámaras; sin embargo, admitió mantener una amistad con el jefe de Estado y señaló que los encuentros se realizaron por motivos personales. En tanto, las otras jóvenes involucradas no brindaron declaraciones.

La Presidencia de la República envió un comunicado a dicho dominical en el que señaló lo siguiente: “Las señoras Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con la experiencia para el desempeño de las funciones asignadas”.

Respecto a Guadalupe Vela y Violeta Beas Otero, el comunicado indica que ambas “fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallado lo exigido por ley”.