El titular del Ministerio de Energía y Minas, Angelo Victorino Alfaro, recomendó a los taxistas afectados por la escasez de gas natural vehicular recurrir a gasolina o gas licuado de petróleo como alternativas inmediatas. El ministro reconoció que este cambio implicará incrementos en las tarifas que aplican a sus pasajeros durante el periodo de emergencia.

Alfaro explicó durante una conferencia de prensa que la restricción del suministro se debe a la limitada disponibilidad de hidrocarburo tras la fuga registrada en Cusco. El Gobierno optó por priorizar el transporte público masivo sobre los vehículos particulares para optimizar los recursos existentes.

El ministro fue directo al admitir que no existe capacidad para abastecer simultáneamente taxis y servicio colectivo con el gas natural disponible. Alfaro subrayó que esta situación temporal se extenderá por dos semanas contadas desde el día anterior al anuncio oficial.

“Lamentablemente no tenemos alternativa, si damos a los taxistas quitamos el transporte masivo, no se les puede dar a los dos, porque no alcanza. Ahora los taxistas si van con gasolina tendrán que subir su precio y el que quiera tomar un taxi tendrá que pagarlo y además no es algo que va a ser permanente, son dos semanas”, aclaró Alfaro ante la prensa.

Reservas limitadas priorizan hogares e industrias esenciales

Alfaro detalló que las reservas actuales de gas natural alcanzan el 70% para atender prioritariamente el consumo residencial en todo el país. El restante 30% se destina a operaciones industriales críticas que no pueden interrumpirse sin generar efectos en cadena más graves.

El ministro indicó que el racionamiento actual permite extender el suministro hasta 14 días adicionales según proyecciones técnicas. Alfaro advirtió que cualquier demora en las reparaciones del ducto podría requerir prórrogas de hasta 15 días más en las medidas restrictivas.

El sector minero energético monitorea la situación operativa las 24 horas para ajustar estrategias según evolución técnica. Alfaro confirmó que equipos especializados evalúan diariamente las reservas y consumos para evitar colapsos en la cadena de abastecimiento nacional.

TGP responde por incidente pero deflagración limita inspección

El ministro atribuyó responsabilidad directa a Transportadora de Gas del Perú por el incidente ocurrido en su infraestructura cusqueña. Alfaro precisó que aún no se conoce el origen exacto de la rotura debido a la persistencia de la deflagración en el sitio afectado.

La compañía opera activamente para extinguir el fuego que aún afecta el ducto dañado en Megantoni. Autoridades esperan acceso completo al lugar durante las próximas horas para realizar peritaje técnico detallado sobre las causas estructurales del siniestro.

Alfaro reiteró que el Gobierno mantiene vigilancia permanente sobre el desarrollo de las reparaciones necesarias. El ministro enfatizó la importancia de contar con información técnica precisa para definir la duración exacta del periodo de emergencia nacional.