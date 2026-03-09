El titular del Ministerio de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló que las labores de reparación del ducto de gas dañado en Cusco presentan un avance del 48%.

En diálogo con el programa Panorama, Alfaro afirmó que se están respetando los plazos establecidos para restablecer el servicio y enfrentar la crisis energética que afecta a varias regiones.

El ministro señaló que la interrupción del suministro ha provocado serios problemas, sobre todo en Lima, que depende en cerca de un 80% del gas natural que llega desde Cusco. “Esto ha generado un caos total”, afirmó al mencionar las extensas filas en grifos y la escasez de gas natural vehicular.

Frente a este escenario, el Gobierno implementó medidas de emergencia orientadas a racionalizar el uso del gas natural y priorizar su entrega a sectores vulnerables, entre ellos los hogares, los hospitales y los mercados. Asimismo, se informó sobre la emisión de un decreto que impulsa el acceso al Gas Licuado de Petróleo para las poblaciones más afectadas.

El ministro también anunció la entrega de un bono dirigido a taxistas para reducir el impacto del desabastecimiento. Además, pidió a los colegios públicos y privados adoptar temporalmente la modalidad de clases virtuales mientras se realizan las labores de reparación en Cusco, que —de acuerdo con lo señalado— deberían concluir en un plazo aproximado de 14 días.