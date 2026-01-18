El ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz, respondió a los cuestionamientos sobre su asesor Mario López Tejerina, a quien se le atribuye influencia en la designación de funcionarios cercanos en puestos clave del sector.

En entrevista con RPP, el titular del Minem sostuvo que las decisiones en el ministerio son de su exclusiva responsabilidad y negó que su asesor tenga injerencia en los nombramientos, precisando que su participación se limita a asistir ocasionalmente a algunas reuniones.

Las críticas surgieron tras un reportaje que vinculó a MarioLópez Tejerina con varios altos funcionarios que anteriormente trabajaron bajo su gestión en empresas estatales y gobiernos regionales . Al respecto, Bravo de la Cruz reconoció que conoce a su asesor desde hace más de dos décadas y destacó su experiencia en el sector eléctrico y en la administración pública regional, aunque descartó cualquier esquema de control o direccionamiento interno.

Asimismo, negó que López haya sido asesor del congresista Ilich López o que exista algún vínculo entre ambos.

El ministro rechazó, además, versiones sobre un presunto altercado protagonizado por su asesor en oficinas de Petroperú, hecho que habría motivado la renuncia de la gerente general de la empresa. Aseguró que se trata de rumores desmentidos por las propias autoridades de la petrolera.

Finalmente, Bravo de la Cruz defendió otras designaciones cuestionadas en su sector, como la de Wilfredo Portilla Barrera en la Dirección General de Formalización Minera y la de Paolo Joel Andrés Alzamora en el Consejo Directivo del Ingemmet.

Afirmó que ambos cumplen con los perfiles técnicos exigidos y aclaró que sus antecedentes vinculados a concesiones mineras o al Reinfo no interfieren con sus funciones actuales, al tratarse de procesos caducados, abandonados o sin incidencia directa en la toma de decisiones sobre formalización minera.