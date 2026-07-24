El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Enrique Jiménez Borra, confirmó este viernes que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró improcedente el último pedido de gracia presidencial que permanecía en evaluación a favor del expresidente Pedro Castillo. El titular del sector señaló que, con esa decisión, el procedimiento administrativo quedó concluido y ya no existen solicitudes pendientes por resolver.

Según explicó, la decisión fue adoptada durante una sesión realizada por la Comisión de Gracias Presidenciales esta mañana. El ministro indicó que el siguiente paso será notificar formalmente la resolución al exmandatario, con lo que el trámite quedará culminado.

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Luis Jiménez, ministro de Justicia: La sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales concluyó. No hay nada más que hablar sobre el tema, no hay ninguna gracia, ningún indulto para Pedro Castillo



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Comisión concluyó la evaluación

Jiménez Borra informó que la Comisión de Gracias Presidenciales terminó de revisar las 17 solicitudes de gracia presidencial presentadas a favor de Pedro Castillo durante los últimos meses. En ese contexto, precisó que 14 de esos pedidos, formulados por terceras personas, no fueron admitidos, mientras que otros dos fueron declarados improcedentes al no subsanar las observaciones formuladas dentro del plazo correspondiente.

“La sesión de la Comisión de Gracias Presidenciales ya concluyó. Se ha revisado el caso que quedaba pendiente. Fueron 17 solicitudes que se han presentado a lo largo de este tiempo. Catorce fueron presentadas por terceras personas y no fueron admitidas. Las otras tres, dos fueron declaradas improcedentes por no haber subsanado el plazo y la que estaba pendiente es la que se ha evaluado el día de hoy y que ha sido declarada improcedente”, precisó.

El titular del sector sostuvo que, con la decisión adoptada por la comisión, el Ministerio de Justicia dio por concluido el procedimiento relacionado con el último expediente que permanecía en trámite. En ese sentido, descartó que exista alguna gracia presidencial o indulto a favor del expresidente.

“Por lo tanto, el Ministerio de Justicia ya se ha pronunciado sobre el fondo. No hay más que hablar sobre el tema. No hay ninguna gracia, ningún indulto y continuamos trabajando como siempre en las tareas para acercar la justicia a todos los peruanos”, explicó.