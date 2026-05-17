El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, deberá presentarse este lunes 18 de mayo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para informar sobre las recientes modificaciones realizadas en la Comisión de Gracias Presidenciales. La citación se produce en medio de cuestionamientos surgidos tras la solicitud de indulto presentada por el expresidente Pedro Castillo, quien permanece recluido en el penal de Barbadillo.

La sesión parlamentaria fue programada para las 11:00 de la mañana y buscará esclarecer cómo se vienen manejando los cambios dentro del órgano encargado de evaluar solicitudes de indulto y derecho de gracia. Los legisladores también solicitarán detalles sobre los procedimientos aplicados para revisar este tipo de expedientes.

El debate se intensificó luego de que el Gobierno de José María Balcázar otorgara un plazo adicional a la defensa legal de Pedro Castillo para corregir observaciones detectadas en su solicitud. El requerimiento original fue presentado el pasado 19 de febrero por su abogado, Walter Ayala.

El Ministerio de Justicia también deberá informar ante el grupo de trabajo sobre el estado actual de los casos que permanecen en evaluación. La comisión busca conocer si existen otros expedientes pendientes y bajo qué criterios están siendo revisados.

Cambios dentro de la comisión

La convocatoria del Congreso se da luego de la designación y posterior salida de Lesli Roxana Gonzáles Cabanillas dentro de la Comisión de Gracias Presidenciales. La exfuncionaria dejó el cargo el pasado 13 de mayo tras denunciar presunto acoso mediático y actos de discriminación por su origen chotano.

Gonzáles había asumido funciones en reemplazo de José Reyes Llanos, quien dejó ese espacio tras asumir responsabilidades en el Ministerio de Comercio Exterior. Estos movimientos generaron cuestionamientos sobre la estabilidad y funcionamiento interno del grupo encargado de evaluar este tipo de solicitudes.

¿Qué respondieron desde el Ministerio de Justicia?

Ante las críticas, el ministro Luis Jiménez Borra sostuvo que las modificaciones recientes responden a situaciones administrativas y no a decisiones vinculadas a casos específicos. Según explicó, algunos integrantes decidieron dejar sus cargos luego de recibir propuestas laborales fuera del sector público.

En ese contexto, el titular del sector remarcó que el trabajo de su despacho se mantiene dentro del marco legal vigente. Jiménez aseguró que actúan “con transparencia y total respeto al Estado de derecho”.

Como parte de la sesión, los integrantes de la Comisión de Fiscalización también evaluarán la preparación profesional de quienes integran actualmente este órgano colegiado. El grupo parlamentario busca determinar si los funcionarios cumplen con los requisitos necesarios para asumir responsabilidades en la revisión de solicitudes presidenciales.