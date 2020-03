El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, señaló que el tema de la pena de muerte no está en la agenda del gobierno del presidente Martín Vizcarra frente a ningún delito.

Desde Junín, en diálogo con Canal N, el funcionario consideró que el mandatario se refirió al tema en momentos de enfatizar la preocupación del Ejecutivo ante los casos de feminicidio y violencia contra los menores.

“Hay que aclarar una situación, la pena de muerte no está en agenda. El presidente no ha hecho una propuesta, lo que ha hecho es enfatizar algunos aspectos básicos que se requieren para poder enfrentar el clima de violencia”, recalcó.

Luego, aseguró que el Perú no renunciará al tratado internacional de derechos humanos por ese asunto.

“Como ministro de Justicia, lo que puede decir es que el tema de la pena de muerte no está en agenda. No estamos preparando ningún proyecto de reforma, no vamos a renunciar a ningún tratado internacional”, expresó.

Medidas contra quienes se nieguen despistajes de coronavirus

De otro lado, Fernando Castañeda mencionó que sí se pueden aplicar medidas coercitivas contra personas que se nieguen a someterse a pruebas de coronavirus como el hombre que se escapó de un hospital del Lambayeque.

“Sin duda alguna se puede recurrir a medidas coercitivas con la finalidad de garantizar el interés general”, sostuvo.