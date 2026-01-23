Este jueves, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, aseguró que el Gobierno de transición ya empieza a evidenciar resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Martínez indicó que las cifras oficiales muestran una leve disminución del índice de criminalidad durante el cuarto trimestre de 2025, periodo que coincide con el inicio de la gestión de José Jerí, cuestionado por sus reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zihua Yang.

“Hay una baja leve”, señaló el ministro a RPP, atribuyendo estos primeros resultados a medidas reactivas como los operativos de control territorial y las requisas en los penales. No obstante, advirtió que no se debe caer en triunfalismos.

En ese marco, anunció que, en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Congreso, el Ejecutivo ha elaborado una serie de decretos legislativos destinados a reforzar la lucha contra la extorsión y el sicariato. Entre ellos, destacó la reciente tipificación del delito de tenencia compartida de armas, norma que ya ha sido publicada.

Martínez precisó que esta figura legal permitirá sancionar a todos los miembros de una banda criminal cuando un arma esté a disposición del grupo, sin que sea necesario demostrar que pertenezca a una persona en particular.

Además, el ministro de Justicia y Derechos Humanos apoyó las declaraciones de José Jerí respecto a los presuntos intentos de desestabilización del Gobierno. Martínez señaló que ciertos individuos ligados a la criminalidad buscan provocar caos como reacción a las acciones implementadas contra la delincuencia, especialmente en los penales.

“Definitivamente, hay personas que buscan desestabilizar al Gobierno y generar caos y conflictos”, señaló a dicho medio, al referirse a los “delincuentes”.

También aseguró que no hay crisis en el Gabinete Ministerial y negó que su titular, Ernesto Álvarez, haya presentado su renuncia.

“El Gabinete se mantiene firme y trabajando unido, porque la lucha contra la criminalidad es una lucha transversal a todas las instituciones”, agregó.