El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, rechazó la existencia de renuncias o tensiones al interior del gabinete ministerial del presidente José Jerí, tras la controversia desatada por el caso ‘Chifagate’.

Luego de que el jefe del gabinete, Ernesto Álvarez, se pronunciara sobre las reuniones clandestinas del mandatario y afirmara que el empresario chino Zhihua Yang “emboscó” a Jerí al difundir las grabaciones, Martínez ratificó su apoyo hacia el premier.

Del mismo modo, el funcionario negó de manera tajante una eventual crisis dentro del Consejo de Ministros, a pesar de las seis mociones de censura que pesan sobre el jefe de Estado en el Congreso y la ausencia de respaldo político por parte de diversos actores.

“Ernesto Álvarez se mantiene firme en el liderazgo del Consejo de Ministros. Descarto categóricamente cualquier comentario que se hace sobre algún conflicto o problema que pueda haber en el gabinete”, declaró.

El responsable de la cartera de Justicia sostuvo que el gabinete “se encuentra más unido que nunca”, concentrando sus esfuerzos en las labores que desarrollan “en pro del bienestar de la ciudadanía”.

Sin renuncias a la vista

Adicionalmente, Martínez indicó no tener información sobre ninguna dimisión formal presentada dentro del equipo ministerial de José Jerí. “No se advierte esa posibilidad”, puntualizó.

El alto funcionario también abordó la renuncia de Iván Paredes Yataco a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), y confirmó la reestructuración y reorganización de la entidad penitenciaria, que resultará en la transición hacia la SUNIR.

“Estamos proponiendo la implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), y ahí estamos considerando estos nuevos perfiles y una nueva organización del sistema penitenciario”, explicó.

Según Martínez, el decreto legislativo relacionado con la SUNIR será publicado antes de que finalice enero.

Cabe señalar que este viernes 24 de enero, la moción de vacancia contra el presidente José Jerí impulsada por Perú Libre, alcanzó las 26 firmas requeridas para su presentación oficial.

El documento fue registrado en el área de trámite documentario del Parlamento, con el objetivo de destituir al mandatario por permanente incapacidad moral.

Entre los argumentos que expuso el legislador de la agrupación liderada por Vladimir Cerrón figura que el presidente ha demostrado una conducta inmoral en el manejo de los recursos públicos, particularmente con Petroperú y su proceso de reestructuración.

El otro motivo por el cual se pretende vacar a Jerí Oré son las reuniones no oficiales que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang. Por esta razón, el mandatario compareció ante la Comisión de Fiscalización para presentar sus explicaciones, aunque sin lograr convencer a la mayoría de los parlamentarios.