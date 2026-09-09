El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, informó ante la Comisión en Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo del Senado sobre las acciones adoptadas frente a las actuales condiciones del mar y los posibles efectos sobre la pesca. Según señaló, las anomalías oceanográficas continúan bajo vigilancia y que permanece la alerta ante un posible Niño Costero severo.

Requejo explicó que los efectos ya se observan desde comienzos de año, tanto en la pesca industrial de anchoveta como en diversas actividades artesanales. Estas últimas han registrado una disminución en sus descargas debido a las variaciones en las condiciones marítimas.

“La alerta sigue siendo de que va a ser un Niño severo y los impactos en la pesquería se vienen notando desde comienzos de año, no solo en la pesca industrial de anchoveta, que es la más vulnerable a las altas temperaturas, sino también en varias de las pesquerías artesanales, que han mostrado una disminución en sus descargas”, afirmó.

El titular del sector sostuvo que IMARPE mantiene un seguimiento constante de las condiciones del océano para determinar la evolución del escenario. La información científica permitirá ajustar las decisiones según los cambios que se registren.

“Dadas las condiciones particulares que tiene hoy nuestro mar, lo que exige la ciencia es un monitoreo permanente; entonces, el IMARPE está en monitoreo permanente”, sostuvo.

Requejo también señaló que Produce ha emitido 19 medidas de ordenamiento pesquero y gestiona recursos para mantener y reparar desembarcaderos artesanales. Además, prepara una declaratoria de emergencia para pesca y acuicultura que permitiría aplicar mecanismos especiales a quienes resulten afectados.

Entre las acciones previstas figura un tratamiento diferenciado para las deudas de los pescadores y productores perjudicados, con el objetivo de evitar un deterioro de su situación financiera. Durante la sesión, los senadores también consultaron sobre las medidas previstas para sus respectivas regiones y sectores productivos.