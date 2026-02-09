El ministro de Salud, Luis Quiroz, confirmó que las cifras de homicidios registradas por la Policía Nacional del Perú son mayores a las del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), pero descartó cualquier intento de ocultar el número real de víctimas.

La declaración se produjo luego de que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, cuestionara la veracidad de los datos del Sinadef, asegurando que sus registros son superiores.

“Lo que ha dicho el general Arriola es totalmente cierto en el momento que se refiere a que las cifras que ellos tienen son mayores que la que tenemos nosotros como Sinadef”, señaló Quiroz en declaraciones a Canal N.

Cambio en la discrepancia de cifras

Esta situación representa un giro respecto a meses anteriores, cuando los ministros del gobierno de José Jerí y la PNP cuestionaban al Sinadef por registrar más muertes violentas que la policía. Actualmente, la PNP es quien tiene más números registrados que el sistema del Ministerio de Salud.

El ministro explicó que la PNP cuenta con el registro de todos los fallecidos por homicidios, mientras que el Sinadef tiene el registro de los certificados de necropsia “que normalmente no suele estar al día por la demora”, debido a que la información llega de las diferentes regiones del país.

“Nadie busca ocultar ninguna cifra, lo que queremos es luchar contra la delincuencia y lo que todos aspiramos es disminuir, porque si disminuimos empezamos a tener la pacificación de un país”, aseguró.

Quiroz informó que se reactivó el Comité del CEIC, que estuvo desactivado durante años, para uniformizar y estandarizar las cifras entre la PNP, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el INEI.

Por su parte, el ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, cuestionó la credibilidad del Sinadef y respaldó los datos de la Policía Nacional. “Las cifras que ha dado el general Arriola deben ser las más aproximadas a la realidad. Creo que hay que revisarlas (al Sinadef)”, mencionó.