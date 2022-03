El ministro de Salud, Hernán Condori, se juega todas sus cartas para no ser censurado por el Congreso de la República. Y es que hoy apareció de imprevisto en el Palacio Legislativo acompañado del vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, para pedir el respaldo de las bancadas.

MIRA AQUÍ: Pedro Castillo se niega a interrogatorio del Congreso y pide preguntas por escrito sobre reuniones en casa de Breña

A diferencia de otras ocasiones, Condori no espero en la Sala de Embajadores del Parlamento ni coordinó con la Oficina de Protocolo a fin de ser llamado por los voceros de las agrupaciones políticas.

Al respecto, Correo supo que las bancadas de clara oposición al Gobierno lo no recibieron. Incluso, según nuestras fuentes, Cerrón llevó al ministro a la oficina de la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, donde su visita no tuvo éxitos porque la parlamentaria no se encontraba en su despacho.

Otra de las fuentes nos contó que ambos fueron a la oficina de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien tampoco los recibió, ya que se encontraba en una reunión con sus asesores y no había agendado una cita.

Él único que declaró hoy a la prensa, ubicada fuera del Congreso, fue Cerrón, pero no el titular del Minsa, que decidió irse en su auto.

VIDEO RECOMENDADO: