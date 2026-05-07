El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, destacó la importancia de la vacunación y aseguró que el Perú mantiene vigilancia epidemiológica frente a la alerta internacional por hantavirus.

El titular del Minsa indicó que el Perú mantiene controles epidemiológicos en aeropuertos y puertos para prevenir eventuales contagios.

“El Perú tiene vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando arduamente en la vigilancia. Todavía en Perú está controlado y no tenemos ese problema, pero todo el mundo está en alerta”, indicó.

Las especialistas han indicado que el hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede generar cuadros respiratorios graves en humanos.

Juan Velasco exhortó a la población a cumplir con el esquema de vacunación nacional y recordó que el Estado ha destinado más de 500 millones de soles para la compra de vacunas. “El Perú tiene vigilancia epidemiológica en aeropuertos y puertos. Estamos trabajando arduamente en la vigilancia. Todavía el Perú está controlado y no tenemos ese problema”, afirmó.

Las declaraciones la hizo tras la ceremonia de inauguración del Hospital San Juan Bautista (Ayacucho), obra que beneficiará a más de 90 000 ayacuchanos con una inversión de S/107 millones, según refirió.

Nuevo hospital

En tanto, el nuevo establecimiento de salud, de categoría 2.1, está ubicado en el distrito de San Juan Bautista y busca fortalecer la atención médica en la región Ayacucho, especialmente en casos de emergencias maternas y neonatales.

“Cuando se junta el gobierno regional y el nacional se logran estos hitos históricos. La modernidad y la tecnología están llegando a Ayacucho”, señaló el ministro Velasco durante el recorrido por las instalaciones del hospital.

Asimismo, el titular del sector Salud exhortó a la población a cumplir con el esquema de vacunación nacional y recordó que el Estado ha destinado más de 500 millones de soles para la compra de vacunas.

El ministro estuvo acompañado de Wilfredo Oscorima, quien reapareció públicamente.

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