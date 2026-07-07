El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Freddy María Solano González, negó haber presentado un certificado laboral falso para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

“Yo no necesito ni un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”, manifestó en una entrevista con RPP.

Un reportaje de Cuarto Poder informó que Solano González, afronta una denuncia por el presunto uso de documentos falsos para sustentar su experiencia profesional. El funcionario asumió el cargo el 29 de mayo de 2026, durante la gestión del presidente José María Balcázar.

El ministro sostuvo que posee más de 15 años de trayectoria en el sector público y que desempeña cargos de alta dirección desde 2013. Asimismo, indicó que el certificado bajo cuestionamiento corresponde a las labores que realizó en Trujillo y que fue emitido por la administradora de la empresa JCU S.R.L. en esa ciudad.

“En honor a la presunción de veracidad legalidad del documento, yo recojo el certificado que le solicité a la administradora y lo presenté [a Sunafil], porque es lo normal que hace cualquier trabajador en el Perú”, dijo.

Otro aspecto cuestionado en este caso es la actuación de una comisión ad hoc del Ministerio de Trabajo, que determinó la prescripción de la investigación administrativa seguida contra Solano González. Según los cuestionamientos, dos de los funcionarios que integraron dicho grupo fueron designados por el propio ministro poco después de asumir el cargo.

Frente a estos cuestionamientos, el ministro aseguró que la decisión ya se encontraba en trámite antes de su llegada al Ministerio de Trabajo y descartó haber influido en el proceso.

“Cuando yo ingreso al Ministerio de Trabajo, ya había un informe precalificatorio respecto a la prescripción, porque ese expediente ya había prescrito un año antes que yo ingrese“, expresó.

No obstante, el reportaje de Cuarto Poder señala que la primera comisión ad hoc, mediante un informe fechado el 27 de mayo, determinó que existían elementos que sustentaban una presunta falsedad documental y recomendó abrir un proceso administrativo disciplinario.

“Existen elementos probatorios razonables que permiten concluir que el certificado de trabajo de fecha de 30 de noviembre de 2017 sería falso, por lo que se recomienda se inicie procedimiento administrativo contra el exfuncionario Freddy María Solano González, en calidad de superintendente de Sunafil”, se lee en el documento.

Frente a las críticas que sostienen que debería dejar el cargo mientras se esclarece el caso, Solano González señaló que optó por “dar la cara” y aseguró que el presidente José María Balcázar estaba al tanto de este proceso antes de su juramentación como titular del Ministerio de Trabajo.

“Yo soy el principal interesado en que esto se resuelva, porque esto está mellando mi dignidad y mi honra. Yo soy una persona técnica”, resaltó.